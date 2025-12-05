Indigo संकट से आसमान पर पहुंचा हवाई किराया, 50000 रुपये में मुंबई से दिल्ली का एक टिकट, लाखों यात्री परेशान

नई दिल्ली। देश की दिग्गज एयरलाइन कंपनी इंडिगो (Indigo Flights Crisis) में जारी संकट की सबसे ज्यादा मार लाखों यात्रियों पर पड़ रही है। क्योंकि, फ्लाइट कैंसिल होन के बाद अब उन्हें दूसरी फ्लाइट्स बुक करने के लिए दस गुना ज्यादा पैसा देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल, मुंबई से दिल्ली के बीच फ्लाइट का फेयर 50000 से ज्यादा हो गया है। आमतौर पर इस रूट पर एयर फेयर 6 से 7 हजार रुपये है, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने के चलते अन्य एयरलाइन कंपनियों के एयर फेयर में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है।

दरअसल, दिल्ली और मुंबई, सबसे बिजी एयर रूट है। इन दोनों महानगरों के बीच फ्लाइट्स का किराया अब इकोनॉमी क्लास में 50,000 रुपये से ज्यादा हो चुका है, जो आखिरी वक्त में भी बुक करने पर भी सामान्यतः लगभग 20,000 रुपये होता था।

वीकेंड पर फेयर सबसे ज्यादा हाई पेटीएम ऐप पर फ्लाइट बुकिंग सेक्शन में मुंबई से दिल्ली के लिए 5 दिसंबर को उड़ाने वाली फ्लाइट्स का किराया 46899 रुपये तक पहुंच गया। वहीं, 6 दिसंबर को यह 23589 रुपये देखा जा रहा है।