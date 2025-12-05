Language
    Indigo संकट से आसमान पर पहुंचा हवाई किराया, 50000 रुपये में मुंबई से दिल्ली का एक टिकट, लाखों यात्री परेशान

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 01:50 PM (IST)

    दिल्ली से मुंबई के बीच आमतौर पर हवाई किराया 6000 से 7000 रुपये तक है, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने के चलते यह तेजी से बढ़ा है। दिल्ली और मुंबई ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। देश की दिग्गज एयरलाइन कंपनी इंडिगो (Indigo Flights Crisis) में जारी संकट की सबसे ज्यादा मार लाखों यात्रियों पर पड़ रही है। क्योंकि, फ्लाइट कैंसिल होन के बाद अब उन्हें दूसरी फ्लाइट्स बुक करने के लिए दस गुना ज्यादा पैसा देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल, मुंबई से दिल्ली के बीच फ्लाइट का फेयर 50000 से ज्यादा हो गया है। आमतौर पर इस रूट पर एयर फेयर 6 से 7 हजार रुपये है, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने के चलते अन्य एयरलाइन कंपनियों के एयर फेयर में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है।

    दरअसल, दिल्ली और मुंबई, सबसे बिजी एयर रूट है। इन दोनों महानगरों के बीच फ्लाइट्स का किराया अब इकोनॉमी क्लास में 50,000 रुपये से ज्यादा हो चुका है, जो आखिरी वक्त में भी बुक करने पर भी सामान्यतः लगभग 20,000 रुपये होता था।

    वीकेंड पर फेयर सबसे ज्यादा हाई

    पेटीएम ऐप पर फ्लाइट बुकिंग सेक्शन में मुंबई से दिल्ली के लिए 5 दिसंबर को उड़ाने वाली फ्लाइट्स का किराया 46899 रुपये तक पहुंच गया। वहीं, 6 दिसंबर को यह 23589 रुपये देखा जा रहा है।

    वहीं, एयर इंडिया की वेबसाइट पर 6 दिसंबर को मुंबई से दिल्ली के बीच फेयर इकोनॉमी क्लास में 24000, प्रीमियम इकोनॉमी में 28000 और बिजनेस क्लास में 50000 रुपये तक देखने को मिल रहा है।

    300 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल

    उधर, इंडिगो ने 300 से ज्यादा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें कैंसिल कर दी हैं। इसके चलते दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अन्य हवाई अड्डों पर सेवाएं प्रभावित हुई हैं। दरअसल, नए रोस्टरिंग नियमों को लागू करने में आ रही चुनौतियों के कारण एयरलाइन पायलटों और चालक दल की भारी कमी से जूझ रही है।

    ये भी पढ़ें- IndiGo अपने कर्मचारियों को देगी डेढ़ गुना सैलरी? फ्लाइट कैसिंल होने के बीच उठा रही बड़ा कदम: रिपोर्ट

    वहीं, DGCA ने इंडिगो को मौजूदा परिचालन संबंधी समस्याओं के बारे में बताने और व्यवधानों को कम करने के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करने के लिए बुलाया है।

