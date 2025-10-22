बिहार का दौलतमंद लीडर कौन? कभी नहीं लड़ा विधायकी और लोकसभा का चुनाव, इस दल से रखते हैं संबंध

नई दिल्ली। बिहार की राजनीति और नेता, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) के चलते यहां चुनावी सरगर्मी और बढ़ गई है। इस राज्य की पॉलिटिक्स में पिछले 3 दशक से दबंग और बाहुबली नेताओं का दबदबा रहा है। लेकिन, इतिहास में जाकर देखें तो बिहार ने देश को कई करिश्माई लीडर भी दिए हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं बिहार की राजनीति में मौजूदा दौर में सबसे अमीर नेता कौन है? हैरानी की बात है कि इस लीडर ने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है।

बिहार की राजनीति में सबसे अमीर नेता (Bihar Richest Leader) एक जाने-माने बिजनेसमैन हैं, जिन्हें सिक्योरिटी मुगल के नाम से भी जाना जाता है। आइये आपको बताते हैं बिहार के इस दौलतमंद लीडर की नेटवर्थ और राजनीतिक जीवन के बारे में...

कौन हैं सिक्योरिटी मुगल बिहार की राजनीति में सबसे अमीर नेता के तौर पर रसूख रखने वाले व्यक्ति का नाम है रविंद्र किशोर सिन्हा, जिन्हें देश में सिक्योरिटी मुगल भी कहा जाता है। दरअसल, रविंद्र किशोर सिन्हा, SIS (सिक्योरिटी एंड इंटेलीजेंस सर्विसेज) के फाउंडर हैं। फोर्ब्स के अनुसार, रविंद्र किशोर सिन्हा की नेटवर्थ 1 बिलियन डॉलर यानी 87,63,66,00,000 रुपये है।

वहीं, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, myneta.info की साइट पर उपलब्ध जानकारी में रविंद्र किशोर सिन्हा की संपत्ति 8,57,11,49,173 रुपये बताई गई है। पहले पत्रकार फिर बिजनेसमैन और अब नेता खास बात है कि रविंद्र किशोर सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर पत्रकार की थी। साल 1971 में भारत-पाकिस्तान का युद्ध कवर करने के दौरान उन्हें एक बिजनेस आईडिया मिला, जिसका उद्देश्य रिटायर सैनिक कर्मचारियों को रोजगार देना था।