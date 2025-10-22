कानपुर, लखनऊ या अयोध्या, किस शहर के लोगों के पास है ज्यादा धन; तीनों में से पहले नंबर पर कौन?
UP Richest Cities Per Capita Income: अयोध्या, कानपुर और लखनऊ में प्रति व्यक्ति आय के मामले में लखनऊ सबसे आगे है। राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या का विकास हुआ है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में यह 89629 रुपये के साथ 29वें स्थान पर है। कानपुर की प्रति व्यक्ति आय 131956 रुपये है, जबकि लखनऊ की 216734 रुपये है, जो इसे उत्तर प्रदेश में दूसरा सबसे अमीर जिला बनाती है।
नई दिल्ली। UP Richest Cities Per Capita Income: दीपावली का त्योहार अयोध्या से शुरू हुआ था। राम राज के समय अयोध्या बहुत ही समृद्धि थी। अयोध्यावासियों के पास उस समय किसी चीज की शायद ही कमी रही होगी। लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के तीन जिलों कानपुर, लखनऊ और अयोध्या में से नंबर वन पर कौन है। किस जिले के लोगों के पास ज्यादा धन है। कहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक है।
राम मंदिर के निर्माण के बाद से अयोध्या का विकास बहुत ही तेजी के साथ हुआ है। आज अयोध्या में दुनियाभर से टूरिस्ट आते हैं, जिसकी वजह से यहां की जीडीपी बूस्ट हुई है। लेकिन यहां के निवासियों की प्रति व्यक्ति आय से हम ये पता करेंगे कि आखिर राम की अयोध्या नगरी कितनी धनवान है।
कानपुर, लखनऊ या अयोध्या में से नंबर वन कौन?
कानपुर, लखनऊ और अयोध्या उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में से हैं। अलग-अलग शहरों की अलग-अलग पहचान और खूबी है। लेकिन अगर तीनों शहरों के प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) की बात करें तो इस मामले में राजधानी लखनऊ का जलवा है। लखनऊ की प्रति व्यक्ति आय कानपुर और अयोध्या से अधिक है। आइए जानते हैं कि तीनों जिले की प्रति व्यक्ति आय कितनी है।
अयोध्या के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है?
राम की नगरी के नाम से मशहूर अयोध्या की प्रति व्यक्ति आय जानने के लिए जागरण बिजनेस की टीम ने अर्थ एवं सांख्य विभाग यानी Directorate of Economics & Statistics से संपर्क किया। विभाग ने हमें यूपी के सभी जिलों के प्रति व्यक्ति आय का डेटा दिया। इस डेटा के अनुसार अयोध्या प्रति आय आय के मामले में उत्तर प्रदेश में 29वें नंबर पर है। करंट प्राइस पर अयोध्या की प्रति व्यक्ति आय 89629 रुपये (Ayodhya Per Capita Income) है। हालांकि, प्रति व्यक्ति आय का यह डेटा वित्त वर्ष 2023-24 का है।
कितनी है कानपुर की प्रति व्यक्ति आय
चमड़ा नगरी के नाम से मशहूर कानपुर नगर की प्रति व्यक्ति आय 131956 रुपये है। प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से कानपुर नगर यूपी का 8वां सबसे बड़ा जिला है। वहीं, कानपुर देहात की बात करें तो कानपुर देहात की प्रति व्यक्ति आय 102675 रुपये (Kanpur Per Capita Income) है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से कानपुर देहात यूपी का 18वां सबसे बड़ा जिला है।
कितनी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की प्रति व्यक्ति आय?
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो यह 216734 रुपये है। वित्त वर्ष 2023-24 के इस डेटा के अनुसार लखनऊ प्रति आय के मामले में यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। उससे आगे सिर्फ गौतमबुद्धनगर है, जिसे नोएडा के नाम से भी जाना जाता है। गौतमबुद्ध नगर की प्रति व्यक्ति आय 1017758 रुपये (Lucknow Per Capita Income) है।
