    बिहार चुनाव के बीच प्रवर्तन एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई, जब्त किया 71.32 करोड़ का सामान 

    By Jai Shankar Bihari Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 11:54 AM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए निर्वाचन आयोग सक्रिय है। प्रवर्तन एजेंसियों ने 71.32 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और अन्य सामग्री जब्त की है। सी-विजिल एप पर दर्ज शिकायतों का त्वरित निपटारा किया जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें केवाईसी, सक्षम और सी-विजिल एप शामिल हैं।

    Hero Image

    बिहार चुनाव के बीच ED-CBI का एक्शन। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के सख्त पालन के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग की निगरानी तेज हो गई है। अब तक राज्य में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई में 71.32 करोड़ से अधिक मूल्य की नकदी, शराब, ड्रग्स, धातुएं व अन्य प्रलोभन सामग्री जब्त की गई है।

    आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से प्रदेश में 824 धावादल तैनात किए गए हैं जो किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। 21 अक्टूबर तक बिहार विधानसभा चुनाव व दूसरे राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव सी-विजिल एप पर 650 शिकायतें दर्ज हुईं।

    इनमें से 649 का निपटारा कर दिया गया है। इनमें से 612 शिकायतों यानी 94 प्रतिशत शिकायतों का समाधान 100 मिनट के भीतर कर दिया गया। राजनीतिक दल के प्रतिनिधि से लेकर आम नागरिक तक ईसीआइ-नेट पोर्टल पर उपलब्ध सी-विजिल एप पर सीधे चुनावी आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

    शिकायत के लिए 1950 नंबर पर करें फोन 

    शिकायतों की मानिटरिंग के लिए एक विशेष नियंत्रण कक्ष व काल सेंटर 1950 स्थापित किया गया है। ये 24 घंटे चालू रहता है। कोई भी 1950 नंबर पर फोन कर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी या क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी से शिकायत कर सकता है। निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकारों व प्रवर्तन एजेंसियों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई कर निर्देश दिया है।

    आचार संहिता उल्लंघन में दीघा विधानसभा आगे 

    जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने कहा कि 6 अक्टूबर से अभी तक सी-विजिल एप पर 10 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें दीघा विधान सभा क्षेत्र में 8 और फतुहा एवं बांकीपुर विधान सभा क्षेत्र में 1-1 मामले दर्ज किए गए हैं। इन सभी मामलों की जांच कर आयोग के निर्देशानुसार विधिवत निष्पादन किया गया है।

    जिले में आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू कराने के लिए 78 फ्लाईंग स्क्वायड, 3 पालियों में 61 जगह पर 183 स्टैटिक सर्विलांस टीम, 44 वीडियो सर्विलांस टीम, 44 वीडियो व्यूईंग टीम, 34 जिला बार्डर चेक पोस्ट व 8 अंतर जिला मल्टी-एजेंसी चेकपोस्ट पर अधिकारी कार्रवाई के लिए तत्पर हैं।

    स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव में उपयोगी साबित हो रही तकनीक 

    डीएम ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए तकनीक का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मतदाताओं को कई डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराए गए हैं, जो उन्हें पूरी चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शी अनुभव देने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

    KYC एप: केवाईसी यानी नो योर कैंडिडेट एप कोई भी मतदाता अपने उम्मीदवारों की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है। इससे मतदाता प्रत्याशी द्वारा दिए शपथपत्र में शैक्षणिक अर्हता, आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति व देनदारियों की जानकारी प्राप्त कर सही निर्णय ले सकेंगे।

    सक्षम एप: सक्षम एप दिव्यांग मतदाताओं के लिए विकसित किया गया है। इसमें व्हीलचेयर सुविधा, परिवहन सहायता तथा मतदान केंद्रों पर वालंटियर सहायता हेतु अनुरोध करने की सुविधा है। एप में आवश्यक तकनीकी सुविधा है जिससे दिव्यांग बिना असुविधा के मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

    सी-विजिल एप: सी-विजिल एप नागरिकों को चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट सीधे चुनाव आयोग तक पहुंचाने की सुविधा देता है। कोई भी व्यक्ति एप पर फोटो, वीडियो या विवरण अपलोड कर तुरंत शिकायत दर्ज करा सकता है। आयोग की टीम इस पर त्वरित कार्रवाई करती है।