क्यों दिए जाते हैं Halal Certification, पैकेट पर कहां होता है यह मार्क, कौन-सी कंपनी देती हैं यह सर्टिफिकेट

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हलाल सर्टिफिकेशन (Halal Certification) पर दिए बयान से एक बार फिर से यह सर्टिफिकेट सुर्खियों में आ गया है। दरअसल, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हलाल उत्पाद की खरीद से मिलने वाले रुपये से धर्मांतरण, लव जिहाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। यूपी सरकार प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन को प्रतिबंधित किया है। यूपी सरकार का आरोप है कि हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्थाएं ऐसे प्रोडक्ट्स पर भी हलाल सर्टिफिकेट दे रही हैं, जिनमें इसकी जरूरत नहीं है.

मुख्यमंत्री योगी ने दावा किया कि जांच से पता चला है कि हलाल सर्टिफिकेशन (CM Yogi on Halal Certification) के नाम पर हर साल करीब 25000 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन होता था, जबकि इसकी किसी सरकारी एजेंसी से कोई मान्यता नहीं थी। हलाल सर्टिफिकेशन को मचे इस बवाल के बीच सवाल है कि आखिर हलाल प्रोडक्ट्स और हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है, साथ ही भारत में हलाल सर्टिफिकेट कौन-सी कंपनी जारी करती है। आइये आपको बताते हैं...

क्या होते हैं हलाल प्रोडक्ट्स हलाल प्रोडक्ट्स से मतलब है कि ऐसी वस्तु जो इस्लामिक कानून या शरिया के अनुसार ग्रहण करने योग्य हो। हलाल उत्पाद खाद्य पदार्थों के अलावा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और दवा समेत कई प्रकार की वस्तुओं पर लागू होता है। उर्दू में हलाल का मतलब जायज होता है। आमतौर पर हलाल का इस्तेमाल मांस को लेकर किया जाता है।

क्या है हलाल सर्टिफिकेशन हलाल सर्टिफिकेशन यह सुनिश्चित करता है कि कोई उत्पाद इस्लामी सिद्धांतों के अनुरूप तैयार और प्रोसेस्ड किया जाए। वह वस्तु सूअर के मांस और शराब जैसे निषेध घटकों से मुक्त हों, और ऐसी अशुद्ध वस्तुओं के संपर्क में न आए। ऐसे में सामानों के निर्माण से लेकर स्टोरेज तक पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार साफ किए गए बर्तनों और उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए।

वहीं, मांस के संदर्भ में हलाल से मतलब है कि जानवर को एक विशिष्ट तरीके काटा जाना चाहिए, ना कि झटके से। कत्ल करते समय जानवर जीवित और स्वस्थ होना चाहिए। हलाल सर्टिफिकेशन इस बात की गारंटी देता है कि कोई प्रोडक्ट ऊपर बताए गए स्टैंडर्ड पर खरा उतरा है। हालांकि, यह सर्टिफिकेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए या मुस्लिम उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए इसकी मांग करती हैं।

प्रोडक्ट पर कहां होता हलाल सर्टिफिकेशन मार्क हलाल सर्टिफाइड मार्क, प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पर अंकित होता है। यह आगे, पीछे या साइड में कहीं भी एक मार्क के साथ अंकित होता है ताकि यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सके कि यह प्रोडक्ट हलाल स्टैंडर्ड के अनुरूप है।