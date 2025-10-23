क्या होता है Crypto Burn, कीमत पर इसका क्या होता है असर? यहां पहुंच जाते हैं ऐसे टोकन

नई दिल्ली। किसी क्रिप्टोकरेंसी की सप्लाई का मूल्यांकन करने के लिए तीन मेन मेट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। इनमें अधिकतम सप्लाई, कुल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई शामिल हैं। किसी क्रिप्टो को जनरेट करते समय ही उसकी सप्लाई तय की जाती है। जैसे कि बिटकॉइन (BTC) की मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन BTC है। इसका मतलब है कि इस लिमिट तक पहुंचने के बाद कोई और BTC क्रिएट बनाया जा सकता।

मगर शीबा इनु की कुल सप्लाई है 589.5 क्वाड्रिलियन (5,89,50,00,00,00,00,00,000) टोकन। इसीलिए किसी क्रिप्टोकरेंसी की कम्युनिटी के एक्टिव मेंबर्स ऐसी क्रिप्टो के कॉइन बर्न (What is Crpto Burn) करते हैं, जिसके कॉइन की सप्लाई बहुत अधिक हो।

क्या होता है क्रिप्टो बर्न क्रिप्टो कॉइन को हमेशा के लिए सर्कुलेशन से हटाने के लिए टोकन्स को बर्न किया जाता है, जिससे उन टोकन की कमी होती है और सप्लाई कंट्रोल होती है। इस प्रोसेस का इस्तेमाल कई तरह के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक कारणों से टोकन की वैल्यू और इकोसिस्टम पर असर डालने के लिए किया जाता है।

कहां जाते हैं ऐसे कॉइन टोकन को एक ऐसे वॉलेट में भेजकर "बर्न" किया जाता है जिसे एक्सेस नहीं किया जा सकता, जिसे अक्सर "बर्नर" या "ईटर" एड्रेस कहा जाता है। क्योंकि इस वॉलेट की 'प्राइवेट की' किसी के पास नहीं होती, इसलिए टोकन कभी खर्च या वापस नहीं लिए जा सकते और हमेशा के लिए सर्कुलेशन से बाहर हो जाते हैं।

कैसे पड़ता है क्रिप्टो की कीमत पर असर जब किसी क्रिप्टोकरेंसी के कॉइन बड़ी मात्रा में बर्न किए जाते हैं, तो वे सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। सिस्टम से बाहर होने पर उस क्रिप्टो की सप्लाई घट जाती है। इससे क्रिप्टो की कीमत पर पॉजिटिव असर पड़ता है और उसका रेट बढ़ता है।