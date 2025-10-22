यूपी में हलाल सर्टिफाइड वस्तुओं की बिक्री पर रोक के आदेश के बाद सियासत तेज, सांसद बर्क ने सीएम योगी से मांगा ये सबूत

जागरण संवाददाता, संभल। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में हलाल सर्टिफाइड वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश के बाद सियासत तेज हो गई है। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए गैर-खाद्य वस्तुओं में भी करीब 25 हजार करोड़ रुपये कमाए गए और उस धन का इस्तेमाल आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण में किया गया। सांसद बर्क ने मुख्यमंत्री से इस दावे के सबूत मांगे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस प्रमाण के इस तरह का बयान देना न केवल भ्रामक है, बल्कि धार्मिक और व्यावसायिक स्वतंत्रता पर हमला है। सांसद ने कहा कि हलाल सर्टिफाइड वस्तुओं पर रोक असंवैधानिक है और यह व्यापारिक स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन है। उन्होंने योगी सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का भी आरोप लगाया।