पाकिस्तान में 1 किलो टमाटर 600, अदरक 750 और लहसुन 400 में खरीदने को मजबूर हुए लोग; भारत नहीं इस देश ने कर दी हालत खराब
पाकिस्तान में टमाटर की कीमतें (Tomato Price in Pakistan) आसमान छू रही हैं, एक महीने में 400% की वृद्धि हुई है। खुदरा बाजार में 1 किलो टमाटर 600 पाकिस्तानी रुपये का हो गया है। पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा बंद होने से आपूर्ति में कमी आई है, जिससे कीमतें बढ़ी हैं। शांति वार्ता विफल होने के कारण सीमा अभी भी सील है, जिससे महंगाई में उछाल आया है।
नई दिल्ली। पाकिस्तान में अकसर खाने-पीने की चीजों के दाम अचानक बहुत बढ़ जाते हैं। ताजा मामले में वहां टमाटर का रेट (Tomato Price in Pakistan) बहुत अधिक बढ़ गया है। एक महीने में पाकिस्तान में टमाटर का भाव 400 फीसदी बढ़ गया है।
इससे रिटेल मार्केट में 1 किलो टमाटर का रेट 600 पाकिस्तानी रुपये (PKR) हो गया है, जो भारतीय करेंसी में करीब 189 रुपये बनते हैं। मगर अचानक पाकिस्तान में टमाटर के रेट बढ़े क्यों? आइए जानते हैं।
1 टमाटर का रेट 75 PKR
सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो के अनुसार टमाटर के रेट उछलने से पाकिस्तान में 1 टमाटर ही 75 PKR का हो गया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार टमाटर के अलावा लहसुन 400 PKR/किलो, अदरक 750 PKR/किलो, मटर 500 PKR/किलो और प्याज 120 PKR/किलो पर पहुंच गयी है। वहीं हरा धनिया के एक छोटा गुच्छा 50 PKR में मिल रहा है।
अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद होने का नतीजा
पाकिस्तान में टमाटर के साथ-साथ कई अन्य खाने की चीजों के दाम भी उछले हैं। इसकी असल वजह पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर का बंद होना है। दरअसल 11 अक्टूबर से दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर झड़पें हुईं, जिसके बाद अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमलों के कारण क्रॉस-बॉर्डर कारोबार रोक दिया गया।
इससे सप्लाई बहुत ज्यादा घट गई। इस्तांबुल में हाल ही में हुई शांति वार्ता तनाव कम करने में नाकाम रही, जिससे ब्रॉडर अभी भी सील है और व्यापार ठप है।
कई शहरों में और भी ऊंचा दाम
पाकिस्तान में अधिकतर रिटेल मार्केट में टमाटर का रेट 600 PKR है, मगर कुछ जगहों पर ये रेट 700 PKR तक पहुंच गया है। पाकिस्तान कई चीजों के लिए आयात पर निर्भर है, जिसमें कई वस्तुएं अफगानिस्तान से आती हैं। बॉर्डर सील होने के कारण सप्लाई पर फर्क पड़ा है। इसी वजह से पाकिस्तान में महंगाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है।
