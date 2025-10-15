Language
    क्या BRICS से घबराए ट्रंप? भारत-रूस-चीन वाले ग्रुप को बताया डॉलर पर हमला; नए जुड़ने वाले देशों को दी ये धमकी 

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:32 PM (IST)

    राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को डॉलर (Trump on BRICS) पर हमला बताते हुए दावा किया है कि उन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने को इच्छुक देशों को शुल्क लगाने की धमकी दी। इससे उन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने का विचार छोड़ दिया। इस समय ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) शामिल हैं। 

    ट्रंप ने ब्रिक्स को बताया डॉलर पर हमला

    भाषा, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स (Trump on BRICS) को अमेरिकी डॉलर पर हमला करार दिया और दावा किया कि उन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने को इच्छुक देशों को शुल्क लगाने की धमकी दी जिसके बाद वे पीछे हट गए। यानी उन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने का फैसला रद्द कर दिया।
    ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) शामिल हैं। ट्रंप अक्सर इस ग्रुप पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी देते रहे हैं क्योंकि वे इसे 'अमेरिका-विरोधी' नीति करार देते हैं।

    डॉलर में लेन-देन करने वाले देशों को होगा फायदा

    ब्रिक्स देशों ने उन एकतरफा शुल्क और गैर-शुल्क उपायों के बढ़ने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है जो व्यापार को बाधित करते हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ द्विपक्षीय बैठक में मंगलवार को ट्रंप ने कहा कि डॉलर को लेकर उनका रुख बेहद कड़ा है और जो कोई भी डॉलर में लेन-देन करना चाहता है, उसे उन देशों की तुलना में लाभ होगा जो ऐसा नहीं करना चाहते।

    ट्रप ने दी शुल्क लगाने की धमकी

    ट्रंप ने दावा किया कि मैंने उन सभी देशों से कहा जो ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं कि ठीक है लेकिन हम आपके देश पर शुल्क लगाएंगे। हर कोई पीछे हट गया। वे सभी ब्रिक्स से दूर हो गए। उन्होंने ब्रिक्स को डॉलर पर हमला बताया है।
    अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने संभावित सदस्यों से कहा कि यदि वे ऐसा करना चाहते हैं, तो मैं अमेरिका में आने वाले आपके सभी उत्पादों पर शुल्क लगा दूंगा।

    ब्रिक्स देशों की चिंता

    ब्रिक्स देशों ने शुल्क में ‘‘अंधाधुंध वृद्धि’’ के रूप में व्यापार-प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों को बढ़ावा देने पर पिछले महीने चिंता व्यक्त की थी। ट्रंप प्रशासन ने इस साल कई देशों पर शुल्क लगाए हैं। भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत शुल्क लगा हुआ है।