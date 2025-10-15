क्या BRICS से घबराए ट्रंप? भारत-रूस-चीन वाले ग्रुप को बताया डॉलर पर हमला; नए जुड़ने वाले देशों को दी ये धमकी 

भाषा, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स (Trump on BRICS) को अमेरिकी डॉलर पर हमला करार दिया और दावा किया कि उन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने को इच्छुक देशों को शुल्क लगाने की धमकी दी जिसके बाद वे पीछे हट गए। यानी उन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने का फैसला रद्द कर दिया।

ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) शामिल हैं। ट्रंप अक्सर इस ग्रुप पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी देते रहे हैं क्योंकि वे इसे 'अमेरिका-विरोधी' नीति करार देते हैं।

डॉलर में लेन-देन करने वाले देशों को होगा फायदा ब्रिक्स देशों ने उन एकतरफा शुल्क और गैर-शुल्क उपायों के बढ़ने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है जो व्यापार को बाधित करते हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ द्विपक्षीय बैठक में मंगलवार को ट्रंप ने कहा कि डॉलर को लेकर उनका रुख बेहद कड़ा है और जो कोई भी डॉलर में लेन-देन करना चाहता है, उसे उन देशों की तुलना में लाभ होगा जो ऐसा नहीं करना चाहते।