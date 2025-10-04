1.84 लाख करोड़ रुपये का कोई नहीं है मालिक, लावारिस पैसों को बांटने के लिए वित्त मंत्री ने शुरू किया अभियान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैंकों और नियामकों के पास ₹1.84 लाख करोड़ की बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियां हैं जिनमें बैंक जमा बीमा भविष्य निधि और शेयर शामिल हैं। उन्होंने आपकी पूँजी आपका अधिकार अभियान शुरू करते हुए अधिकारियों से इन संपत्तियों को उनके असली मालिकों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता पहुंच और कार्रवाई पर ध्यान देने का आग्रह किया।

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को खुलासा किया कि बैंकों और नियामकों के पास वर्तमान में ₹1.84 लाख करोड़ मूल्य की वित्तीय संपत्तियां बिना दावे के पड़ी हैं। ये संपत्तियां बैंक जमा, बीमा, भविष्य निधि या शेयरों के रूप में हैं। सीतारमण ने यह बात गुजरात के गांधीनगर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कही। यहां से उन्होंने 'आपकी पूँजी, आपका अधिकार' अभियान का शुभारंभ भी किया।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये संपत्तियां उनके असली मालिकों तक पहुंचें। उन्होंने अधिकारियों से तीन महीने के अभियान के दौरान इन बिना दावे वाली संपत्तियों को उनके असली मालिकों तक पहुंचाने के लिए तीन पहलुओं- जागरूकता, पहुंच और कार्रवाई - पर काम करने का आग्रह किया।

'आपकी पूँजी, आपका अधिकार' अभियान अभियान का उद्देश्य क्या है? इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बीमा पॉलिसी दावों, बैंक जमाओं, लाभांश, शेयरों और म्यूचुअल फंड आय जैसी दावा न की गई वित्तीय संपत्तियों के मुद्दे से निपटना है, जो अक्सर जागरूकता की कमी या पुराने खाता विवरण के कारण दावा न की गई रह जाती हैं।