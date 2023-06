Top Stock Traders: Share Market के शहंशाह हैं ये दस लोग, मिलिए भारत के टॉप 10 स्टॉक ट्रेडर से

नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: दोस्तों भारत एक असीम अवसर वाला देश है। यहां की युवा शक्ति आने वाले भविष्य में देश को नई उचाईयों तक ले जाएगी। धीरे-धीरे भारत में उद्यमी और निवेशकों की लहर तेजी हो रही है। युवाओं में भी अब निवेश को लेकर क्रेज दिखने लगा है।

पहले शेयर बाजार में निवेश के मामलों में युवाओं की संख्या कम थी लेकिन डिजिटल इंडिया के मिशन से अब स्टॉक मार्केट में निवेश करना किसी यूपीआई पेमेंट करने के ही समान है। भारत का शेयर बाजार दुनिया के लोकप्रिय स्टॉक मार्केट में से एक है।

अगर आपने शेयर बाजार में अपना दांव सही चला तो आप पर पैसों की बारिश होना तय है वहीं हर सिक्के के दो पहलू की तरह स्टॉक मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा भी होता है। लेकिन देश में कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जो भारतीय शेयर बाजार से लंबे समय से जबरदस्त मुनाफा कमा रहे हैं। युवा निवेशक होने के नाते आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर ये प्रसिद्ध बिजनेसमैन हैं कौन और कैसे वो इतने लंबी समय से बाजार के खतरों के बीच पैसों से पैसा बनाते हैं?

चलिए जानते हैं आखिर भारत के टॉप 10 स्टॉक ट्रेडर कौन है। आपको बता दें कि यह लिस्ट ट्रेडर के ट्रैक रिकॉर्ड और लाभप्रदता (Profitability) के आधार पर तैयार की गई है।

1. अजीज हाशिम प्रेमजी (Aziz Hashim Premji – Premji and Associates)

अजीज प्रेमजी विप्रो लिमिटेड (Wipro Ltd.) के चेयरमैन और जाने-माने बिजनेसमैन हैं। अनौपचारिक रूप से, उन्हें भारतीय आईटी उद्योग का सम्राट माना जाता है। उनका जन्म 1945 में बॉम्बे (मुंबई) में हुआ था।

अजीज प्रेमजी भारत के सबसे धनी नागरिकों में से एक हैं। अजीज प्रेमजी ने निवेश के उद्देश्य से प्रेमजी एंड एसोसिएट्स की स्थापना की। वह विप्रो (Wipro), ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स (Tube Investments), जेके लक्ष्मी सीमेंट्स (JK Lakshmi Cements) और अन्य कंपनियों के अधिकांश मालिक हैं। सरल भाषा में कहें तो अजीज प्रेमजी के पास इन कंपनियों की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग्स है।

2. राधाकृष्णन दमानी (Radhakrishnan Damani- Dmart)

राधाकृष्णन दमानी का जन्म 1954 में मुंबई में हुआ था। आपको बता दें कि दमानी डीमार्ट (Dmart) के संस्थापक है। ब्राइट स्टार्स इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (Bright stars investments limited) उनकी अपनी निवेश कंपनी है।

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स ने राधाकृष्णन दमानी को 19 अगस्त, 2021 को दुनिया का 98वां सबसे अमीर व्यक्ति का दर्जा दिया था। आपको बता दें कि दमानी ने हर्षद मेहता द्वारा 1990 के दशक में अवैध रूप से बढ़ाए गए शॉर्ट-सेलिंग इक्विटी से मुनाफा कमाया था।

3. राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala- Rare Enterprises)

राकेश झुनझुनवाला को शायद ही कोई न जानता हो। इन्हें "भारत का वॉरेन बफे" और "द बिग बुल" भी कहा जाता था। 14 अगस्त 2022 को उनका निधन हो गया। रेयर एंटरप्राइजेज (Rare Enterprises) के पार्टनर राकेश झुनझुनवाला ने भारत के सबसे बड़े व्यक्तिगत निवेशक का टैग हासिल किया।

राकेश झुनझुनवाला ने महज 5,000 रुपये के छोटे से निवेश से 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की थी। उन्हें भारत में शीर्ष शेयर बाजार व्यापारियों में से एक कहा जाता था।

4. रामदेव अग्रवाल (Raamdeo Agrawal- Motilal Oswal Group)

रामदेव अग्रवाल, एक भारतीय व्यवसायी, शेयर बाजार निवेशक और मोतीलाल ओसवाल समूह (Motilal Oswal Group) के अध्यक्ष हैं, जिसकी उन्होंने 1987 में मोतीलाल ओसवाल के साथ सह-स्थापना (co-founded) की थी।

वर्ष 1995 में, रामदेव अग्रवाल ने हीरो होंडा (Hero Honda) में निवेश किया था, जो एक प्रसिद्ध भारतीय कंपनी थी, जिसका मार्कट कैपिटलाइजेश केवल 1000 करोड़ रुपये था।

रामदेव अग्रवाल ने हीरो होंडा के शेयरों को 30 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदा और कुल 10 लाख रुपेय निवेश किए और 20 साल तक उस शेयर के साथ टिके रहे जब तक कि शेयर की कीमत 2,600 रुपये प्रति शेयर तक नहीं पहुंच गई। आज, Hero का मार्कट कैपिटलाइजेश 73,000 करोड़ से अधिक है।

5. मुकुल अग्रवाल (Mukul Agrawal- Agrawal Corporate)

मुकुल अग्रवाल अग्रवाल कॉर्पोरेट (Agrawal Corporate) के संस्थापक और सीईओ हैं। मुकुल अग्रवाल एक कुशल निवेशक हैं और इनकी गिनती भारत के शीर्ष स्टॉक व्यापारियों के बीच होती है। मुकुल अग्रवाल साल 2003 से शेयर बाजार निवेश में कर रहे हैं।

मुकुल अग्रवाल जोखिम लेने वाला निवेशक के रूप में जाने जाते है जो पेनी स्टॉक में निवेश करते हैं। अग्रवाल इंडस्ट्रीज (Agarwal Industries), अपोलो पाइप्स (Apollo Pipes), बिड़लासॉफ्ट (Birlasoft) और जीएम ब्रुअरीज (GM Breweries) उनके मुख्य उद्यमों में से हैं।

6. सुनील सिंघानिया (Sunil Singhania- Reliance Mutual Fund)

सुनील सिंघानिया का नाम भारत के टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में आता है। वह रिलायंस म्यूचुअल फंड (Reliance Mutual Fund) के सीआईओ है। सुनील सिंघानिया विविधीकरण को प्राथमिकता देते हैं।

उनकी हिस्सेदारी जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (Jindal Stainless Ltd.), रूट मोबाइल लिमिटेड (Route Mobile Ltd.), पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Polyplex Corporation Ltd.), मास्टेक लिमिटेड (Mastek Ltd.), एक्रिसिल लिमिटेड (Acrysil Ltd.), सारेग्राम इंडिया लिमिटेड (Saregrama India Ltd.), पारस डिफेंस (Paras Defence), और स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Space Technologies Ltd.) में है।

पिछले वर्ष की तुलना में सुनील सिंघानिया का पोर्टफोलियो लगभग 260 प्रतिशत बढ़ा है और महज पांच साल में उनके पोर्टफोलियो में 11004.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

7. आशीष धवन (Ashish Dhawan- Chrysalis Capital)

आशीष धवन एक भारतीय निवेशक हैं जो निजी इक्विटी में विशेषज्ञता रखते हैं। धवन देश के प्रमुख निजी इक्विटी फंड में से एक क्रिसलिस कैपिटल (Chrysalis Capital) के सह-संस्थापक हैं। इनका जन्म 1969 में नई दिल्ली में हुआ था।

धवन ने 1990 के दशक के मध्य में न्यूयॉर्क के ब्लू-चिप निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्च (Goldman Sachs) के रिस्क आर्बिट्रेज ग्रुप (Risk Arbitrage Group) में निवेश किया। उनकी कुल संपत्ति 500 मिलियन डॉलर है।

8. आशीष कचोलिया (Ashish Kacholia- Hungama Digital Media Entertainment Private Limited)

आशीष कचोलिया को शेयर बाजार का "द बिग व्हेल" (The Big Whale) कहा जाता है। कचोलिया हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (Hungama Digital Media Entertainment Private Limited) के निदेशक हैं। आपको बता दें कि राकेश झुनझुनवाला ने हंगामा डिजिटल की सह-स्थापना की थी।

कचोलिया एक्रिसिल लिमिटेड (Acrysil ltd), एडीएफ फूड्स (ADF foods), अपोलो पाइप्स (Apollo pipes), बिड़लासॉफ्ट लिमिटेड (Birlasoft Ltd), एनआईआईटी लिमिटेड (NIIT ltd), अपोलो ट्राईकोट (Apollo Tricoat), ऑरम प्रॉपटेक (Aurum Proptech), मोल्ड टेक पैकेजिंग लिमिटेड (Mold Tek packaging ltd), पौशक लिमिटेड (Paushak ltd) और अन्य कंपनियों में निवेश किया है। आशीष कचोलिया अपने विविध पोर्टफोलियो के कारण, भारत के टॉप 10 इंट्राडे ट्रेडर्स में से एक हैं।

9. विजय केडिया (Vijay Kedia- Kedia Securities Pvt. Ltd)

विजय केडिया भारत में सरल लेकिन अपने कुशल निवेश करने के लिए जाने जाते हैं। केडिया स्टॉकब्रोकर परिवार में पले-बढ़े जिसके कारण उन्होंने मात्र 19 साल में ही पहली बार स्टॉक एक्ससचेंज पर स्टॉक ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था।

ट्रेडिंग शुरू करने के शुरुआती कुछ साल में केडिया ने जमकर पैसा कमाया लेकिन बाद में उन्हें बड़े पैमाने पर नुकसान का भी सामना करना पड़ा। लगभग 10 साल ट्रेडिंग करने के बाद उन्होंने ट्रेडिंग के बजाए निवेश करने पर फोकस किया।

वर्तमान में केडिया और उनकी कंपनी केडिया सिक्योरिटीज प्रा. लिमिटेड (Kedia Securities Pvt. Ltd), कई कंपनी के शेयर में लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं। आपको बता दें कि केडिया के पोर्टफोलियों में अफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन लिमिटेड (Affordable Robotic & Automation Ltd.), अतुल ऑटो लिमिटेड (Atul Auto Ltd.), सेरा सेनेटरीवेयर लिमिटेड (Cera Sanitaryware Ltd.), हेरिटेज फूड्स लिमिटेड (Heritage Foods Ltd.) जैसे स्टॉक शामिल हैं।

10. रमेश दमानी (Ramesh Damani- Ramesh Damani Finance Pvt Ltd.)

रमेश दमानी ने शेयर बाजार से अपनी संपत्ति बनाना 1990 में शुरू किया था। इस दौर में सेंसेक्स 600 अंक पर था। वर्तमान में दमानी अनपी कंपनी, रमेश दमानी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हुए हैं। दमानी एक प्रसिद्ध शेयर बाजार विश्लेषक और निवेशक के बेटे है और वो 1989 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में शामिल हुए थे।

Disclaimer: (ये सूचना प्राप्त जानकारी पर आधारित है, कृपया निवेश करने से पहले विशेषज्ञों की राय जरूर लें और अपने जोखिम पर ही निवेश करें।)