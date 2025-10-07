Language
    फेस्टिव सीजन में राहत! सितंबर में थाली के दाम लुढ़के; सब्जियों और दालों की कीमतों में भारी गिरावट का असर

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 03:46 PM (IST)

    क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार कमोडिटी की कीमतों में गिरावट के चलते सितंबर में शाकाहारी थाली (Thali Price in India) 10% और मांसाहारी थाली 6% सस्ती हुई। सब्जियों और दालों की कीमतों में गिरावट से शाकाहारी थाली की लागत घटी। प्याज की कीमतें भी गिरीं लेकिन वनस्पति तेल और एलपीजी की कीमतें बढ़ीं। खरीफ की रोपाई में देरी के कारण प्याज की कीमतों में वृद्धि की आशंका है।

    थाली हो गयी सस्ती, शाकाहारी थाली के दाम 10 फीसदी घटे

    आईएएनएस, नई दिल्ली। क्रिसिल की मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, कमोडिटी की कीमतों में भारी गिरावट के बीच सितंबर के दौरान घर में बनी शाकाहारी और मांसाहारी थाली (Thali Price in India) की कीमत में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में क्रमशः 10 प्रतिशत और 6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

    रिपोर्ट में कहा गया है कि सब्जियों और दालों की कीमतों में भारी गिरावट के कारण शाकाहारी थाली की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स द्वारा स्टॉक की डंपिंग के कारण आलू की कीमतों में 31 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि अधिक सप्लाई के कारण टमाटर की कीमतों में सालाना आधार पर 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

    प्याज की कीमतों में गिरावट

    रिपोर्ट के अनुसार, बाजार में रबी की अधिक सप्लाई और बांग्लादेश से आयात में मंदी के कारण घरेलू सप्लाई में वृद्धि के कारण प्याज की कीमतों में सालाना आधार पर 46 प्रतिशत की गिरावट आई है। बांग्लादेश भारत के प्याज निर्यात में 40 प्रतिशत का योगदान देता है।

    रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगाल चना, पीली मटर और काले चने के आयात में वृद्धि के कारण दालों की कीमतों में 16 प्रतिशत की गिरावट आई है। उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम करने के लिए इन आयातों को मार्च 2026 तक अनुमति दी गई है।

    तेल की कीमतों में बढ़त

    फेस्टिव सीजन की शुरुआत में अधिक मांग के कारण वनस्पति तेल की कीमतों में सालाना आधार पर 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई और एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में सालाना आधार पर 6 प्रतिशत की वृद्धि के कारण थालियों की कुल लागत में भारी गिरावट आई।

    मांसाहारी थाली की कीमत में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी रही, क्योंकि ब्रॉयलर की कीमतों में सालाना आधार पर 1 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई, जो इसकी लागत का लगभग 50 प्रतिशत है। वहीं, सब्जियों और दालों की कम कीमतों ने इस गिरावट को सपोर्ट दिया।

    खरीफ की रोपाई में हुई देरी

    क्रिसिल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर पुशन शर्मा ने कहा, "आगे चलकर, मध्यम अवधि में प्याज की कीमतों में मामूली वृद्धि देखी जा सकती है क्योंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में अगस्त और सितंबर में अत्यधिक वर्षा के कारण खरीफ की रोपाई में देरी हुई है और उपज से जुड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं।"

    उन्होंने कहा, "इसके अलावा, अगर भारी वर्षा अक्टूबर में स्टोर किए गए प्याज या खड़ी खरीफ फसल को प्रभावित करती है तो कीमतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।" शर्मा ने कहा कि फेस्टिव सीजन के दौरान कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में अधिक बारिश के कारण उपज पर अलग-अलग प्रभाव पड़ने से टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। 

