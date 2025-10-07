Language
    पंडित-मौलवी-पादरी नहीं इस महिला से बच्चों का नाम रखवा रहे लोग, ऐसा क्या खास जो ₹27 लाख तक फीस देने में भी नहीं हिचकिचाते

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 02:29 PM (IST)

    नई दिल्ली आजकल लोग नए बिजनेस आइडिया (New Business Idea) से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। एक महिला ने बच्चों के नामकरण को बिजनेस बना लिया है। टेलर ए हम्फ्रे नामक यह महिला अमीर माता-पिता से उनके बच्चों के नाम रखने के लिए मोटी रकम लेती है। 2020 में उन्होंने 100 से अधिक बच्चों के नाम रखने में मदद की और 1.33 करोड़ रुपये से अधिक कमाए।

    बच्चों के नाम रखने के बदले मोटी रकम लेती है ये महिला

    नई दिल्ली। पैसे कमाने के नए-नए बिजनेस आइडिया (New Business Idea) लोगों को मालामाल बना रहे हैं। एक महिला को भी एक नया आइडिया आया और उसने उसे अपना बिजनेस बना लिया। ये बिजनेस आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है। मगर बिजनेस फिर बिजनेस है। ये बिजनेस है, बच्चों के नाम रखने का।

    जी हां, अमीर माता-पिता अपने नन्हे-मुन्ने बच्चों के नामकरण में मदद के लिए एक "प्रोफेशनल बेबी-नेमर" (बच्चों का नाम रखने वाली प्रोफेशनल) को हजारों डॉलर खर्च कर रहे हैं।

    ऐसे हुई शुरुआत

    अमेरिका की टेलर ए हम्फ्रे बच्चों के नाम रखने के लिए मोटी रकम चार्ज करती है। उन्होंने ने लगभग एक दशक पहले बच्चों के नामों के प्रति अपने जुनून को लेकर ऑनलाइन पोस्ट करना शुरू किया, जो कि अब उनका एक शानदार बिजनेस बन गया है।

    इतना आसान काम नहीं है

    1980 के दशक की एक टीवी सीरियल अभिनेत्री टेलर मिलर के नाम पर हम्फ्रे का नाम रखा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हम्फ्रे के मुताबिक ये काम इतना आसान नहीं है, जितना लोग समझते हैं। उनके पास कभी-कभी ऐसे लोगों के फोन आते हैं, जो सब कुछ छोड़कर तुरंत उनकी सहायता चाहते हैं।

    कितनी फीस से की थी शुरुआत

    सैन फ्रांसिस्को स्थित हम्फ्रे ने साल 2020 में 100 से ज्यादा बच्चों का नाम रखने में मदद की और 150,000 डॉलर (1.33 करोड़ रुपये) से ज्यादा की कमाई की। शुरुआत में वे इस सर्विस के लिए सिर्फ 1,500 डॉलर लेती थीं।

    अब वे इस सर्विसेज के 30,000 डॉलर (27 लाख रुपये) तक लेती हैं। 37 वर्षीय हम्फ्रे के टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर कुल मिलाकर 100,000 फॉलोअर्स हैं। 500 से ज्यादा बच्चों के नामकरण में उनकी मदद से उनका पोर्टफोलियो भी बढ़ रहा है।

    ऐसे चुनती हैं नाम

    हम्फ्रे की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में रुचि है और वे खुद को "नामों की शौकीन" भी कहती हैं, जिनके पास बच्चों के नामों से भरी हजारों स्प्रेडशीट है। ग्राहकों को चुनते समय, वे नामकरण प्रश्नावली का इस्तेमाल करती हैं ताकि माता-पिता की पर्सनैलिटी, रुचियों और नामों के मामले में उनकी पसंद-नापसंद को बेहतर ढंग से समझा जा सके।

    कम से कम चार्ज कितना

    जो लोग कुछ व्यक्तिगत नामों के सुझाव वाला एक सिम्पल ईमेल चाहते हैं (जिसमें हर नाम का मतलब, उत्पत्ति, वर्तनी के अलग-अलग रूप, लोकप्रियता का इतिहास और "भावनाएँ" शामिल हों), उन्हें कम से कम $200 खर्च करने होते हैं। लेकिन हम्फ्रे की ज्यादा इन-डेथ सेवाएँ $10,000 से शुरू होती हैं, जिससे माता-पिता को "वीआईपी ट्रीटमेंट" मिलता है।