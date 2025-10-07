Gold Rate: भारत में सवा लाख तो पाकिस्तान में 3.5 लाख रुपये पहुंचे सोने के रेट, खरीदने वालों के उड़ गए होश

पिछले कुछ समय से भारत और दुनिया भर में सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में सोना लगभग सवा लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। पाकिस्तान में भी सोने (Gold Rate in Pakistan) ने रिकॉर्ड बनाया है लेकिन भारतीय करेंसी में वहां सोना भारत से सस्ता है। भू-राजनीतिक तनाव और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी के कारण सोने के दाम बढ़ रहे हैं।

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के अनुसार सोमवार को 10 ग्राम सोने का रेट (Gold Rate Today) 1,19,059 रुपये पर बंद हुआ।

वहीं पाकिस्तान में भी सोने ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। पाकिस्तान में सोने का रेट वहां की करेंसी में 356,033 पाकिस्तानी रुपये (PKR) हो गया है। भारतीय करेंसी में कितना पाकिस्तान में 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट 356,033 PKR है, मगर ये भारतीय करेंसी में काफी राशि है। एक भारतीय रुपया 3.17 PKR के बराबर है, इसलिए 356,033 PKR भारतीय करेंसी में 1,12,334.5 रुपये बनते हैं। यानी भारतीय करेंसी में देखें तो पाकिस्तान में इस समय 10 ग्राम गोल्ड का रेट भारत से कम है।

चांदी का रेट कितना पाकिस्तान में 1 किलो चांदी का रेट 4,35,700 PKR है। 4,35,700 PKR भारतीय करेंसी में 1,37,470 रुपये बनते हैं। वहीं भारत में चांदी का रेट 1,48,883 रुपये है। यानी भारतीय करेंसी में चांदी का रेट भी पाकिस्तान में कम है।

क्यों चढ़ रहे सोने के दाम 2008 की मंदी से लेकर 2020 की महामारी तक, अनिश्चितता के दौर में सोने की कीमतों में हमेशा से उछाल देखने को मिला है। भू-राजनीतिक तनाव, केंद्रीय बैंक की खरीदारी और मौद्रिक नीति में बदलाव के चलते सोने के दाम बढ़ रहे हैं।