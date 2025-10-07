डेलॉयट का कारनामा, 4 करोड़ लेकर ऑस्ट्रेलिया के पीएम को ChatGPT से बनाकर दे दी रिपोर्ट, अब लौटाएगी फीस

डेलॉइट ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार को 440000 डॉलर वापस करने पर सहमति जताई है। यह राशि एक रिपोर्ट में पाई गई गलतियों के कारण वापस की जा रही है जिसे तैयार करने में AI का इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट में सिस्टम की बड़ी खामियों को उजागर किया गया था। सिडनी यूनिवर्सिटी के एकेडमिक क्रिस्टोफर रूज ने इन गलतियों की पहचान की और एआई के मतिभ्रम को जिम्मेदार ठहराया।

नई दिल्ली। मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी डेलॉइट ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार को 440,000 डॉलर (करीब 3.90 करोड़ रुपये) की राशि वापस करने पर सहमति जताई है। डेलॉइट ने स्वीकार किया है कि उसने एक रिपोर्ट तैयार करने में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल किया, जिसमें बाद में कई एरर/गलतियां पाई गईं।

मीडिया रिपोर्ट्स, के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के रोजगार एवं कार्यस्थल संबंध विभाग (डीईडब्ल्यूआर) ने पुष्टि की है कि लेनदेन पूरा होने के बाद डेलॉइट कॉन्ट्रैक्ट की अंतिम किस्त चुका देगा। पाई गई कई गड़बड़ियां डीईडब्ल्यूआर ने 2024 में कंसल्टिंग फर्म डेलॉयट को टार्गेटेड कम्प्लायंस फ्रेमवर्क और इसके सहायक आईटी सिस्टम का आकलन करने के लिए नियुक्त किया, जो उन नौकरी चाहने वालों को ऑटोमैटिकली पेनल्टी जारी करता है जो अपने जरूरी दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं।

जुलाई में पहली बार प्रकाशित इस रिपोर्ट में सिस्टम की बड़ी खामियों को उजागर किया गया था, जिनमें "सिस्टम डिफेक्ट्स" और वेलफेयर कम्प्लायंस फ्रेमवर्क और संबंधित कानून के बीच "एसेस" की कमी शामिल थी। किसने पकड़ी रिपोर्ट में गलतियां सिडनी यूनिवर्सिटी के एकेडमिक क्रिस्टोफर रूज, जिन्होंने सबसे पहले इन गलतियों की पहचान की, ने इनके लिए एआई के "मतिभ्रम" (Hallucinations) को जिम्मेदार ठहराया, जहाँ एआई मॉडल कमियों को भरने या उत्तरों का अनुमान लगाने की कोशिश करके गलत डेटा जनरेट कर सकता है।

वहीं शुक्रवार को डीईडब्ल्यूआर द्वारा फिर से अपलोड की गई रिपोर्ट के अपडेटेड वर्जन में एआई इक्विपमेंट के उपयोग को स्वीकार करते हुए एक एपेंडिक्स शामिल है, जिसमें विशेष रूप से "डीईडब्ल्यूआर द्वारा लाइसेंस प्राप्त और डीईडब्ल्यूआर के एज्योर टेनेंसी पर होस्ट किए गए जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) लार्ज लैंगुएज मॉडल (एज्योर ओपनएआई जीपीटी-4o) आधारित टूल चेन के उपयोग का उल्लेख है।