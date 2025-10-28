सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 सीरीज I: रिडेम्प्शन प्राइस का ऐलान, 166% रिटर्न, प्रति ग्राम सोने पर हुआ इतना फायदा

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) 2020-21 सीरीज- I की प्री-मैच्योर रिडेम्प्शन प्राइस 28 अक्टूबर, 2020 का ऐलान कर दिया है। RBI के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, निवेशकों को आज से यानी 28 अक्टूबर, 2025 से समय से पहले SGB किश्त को रिडीम करने का ऑप्शन मिलेगा। रिजर्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि SGB सीरीज के समयपूर्व रिडेम्प्शन की अनुमति ऐसे गोल्ड बॉन्ड जारी करने की तारीख से 5वें वर्ष के बाद दी जाएगी, जिस तारीख को ब्याज देय है।

आरबीआई ने कहा है कि रिडेम्प्शन प्राइस का कैलकुलेशन इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के आधार पर सोने (999 शुद्धता) के साधारण औसत समापन मूल्य का उपयोग करके की जाएगी। क्या है रिडेम्प्शन प्राइस? भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐलान किया है कि 28 अक्टूबर, 2025 को देय सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) 2020-21 सीरीज़-I के लिए प्रीमैच्योर रिडेम्प्शन प्राइस 12,198 रुपये प्रति यूनिट होगा। यह मूल्य तीन कार्य दिवसों - 23, 24 और 27 अक्टूबर, 2025 - में सोने के समापन मूल्यों के साधारण औसत पर आधारित है।