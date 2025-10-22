भारत में किसने खरीदा अकेले 200 किलो सोना, सितंबर में इतनी बड़ी खरीदारी, गहने नहीं सोने की ईंटों से भरा खजाना

नई दिल्ली। सोने की कीमतों में रिकॉर्ड हाई के बाद अब गिरावट (Gold Price Fall) हावी हो रही है। एमसीएक्स पर सोने की कीमतें (Gold Price Today) 5.61% टूटकर 1,20,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गईं। इसके साथ ही सोना रिकॉर्ड हाई से 7,200 रुपये टूट गया है। सोने की कीमतों में गिरावट के बीच आरबीआई का गोल्ड रिजर्व 2025-26 की पहली छमाही में रिज़र्व बैंक का स्वर्ण भंडार 880 मीट्रिक टन को पार कर गया। स्वर्ण भंडार में केंद्रीय बैंक ने सितंबर के अंतिम सप्ताह में 0.2 मीट्रिक टन की वृद्धि की।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 26 सितंबर, 2025 तक सोने का कुल मूल्य 95 अरब अमेरिकी डॉलर था। दरअसल, बढ़ती बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सबसे सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की मांग हाल के महीनों में बढ़ी है।

RBI ने बुलेटिन में क्या कहा? आरबीआई के लेटेस्ट बुलेटिन के अनुसार, सितंबर में समाप्त छःमाही में आरबीआई ने 0.6 मीट्रिक टन (600 किलोग्राम) सोना खरीदा। सितंबर और जून में क्रमशः कुल 0.2 मीट्रिक टन (200 किलोग्राम) और 0.4 मीट्रिक टन (400 किलोग्राम) सोना खरीदा गया।