Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    भारत में किसने खरीदा अकेले 200 किलो सोना, सितंबर में इतनी बड़ी खरीदारी, गहने नहीं सोने की ईंटों से भरा खजाना

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:11 PM (IST)

    सोने की कीमतों में गिरावट के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गोल्ड रिजर्व 2025-26 की पहली छमाही में  880 मीट्रिक टन को पार कर गया। आरबीआई के लेटेस्ट बुलेटिन के अनुसार, सितंबर में समाप्त छःमाही में आरबीआई ने 0.6 मीट्रिक टन (600 किलोग्राम) सोना खरीदा। वहीं, सितंबर और जून में क्रमशः कुल 0.2 मीट्रिक टन (200 किलोग्राम) और 0.4 मीट्रिक टन (400 किलोग्राम) सोना खरीदा।

    prefferd source google
    Hero Image

    रिज़र्व बैंक का स्वर्ण भंडार 880 मीट्रिक टन को पार कर गया।

    नई दिल्ली। सोने की कीमतों में रिकॉर्ड हाई के बाद अब गिरावट (Gold Price Fall) हावी हो रही है। एमसीएक्स पर सोने की कीमतें (Gold Price Today) 5.61% टूटकर 1,20,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गईं। इसके साथ ही सोना रिकॉर्ड हाई से 7,200 रुपये टूट गया है। सोने की कीमतों में गिरावट के बीच आरबीआई का गोल्ड रिजर्व 2025-26 की पहली छमाही में रिज़र्व बैंक का स्वर्ण भंडार 880 मीट्रिक टन को पार कर गया। स्वर्ण भंडार में केंद्रीय बैंक ने सितंबर के अंतिम सप्ताह में 0.2 मीट्रिक टन की वृद्धि की। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 26 सितंबर, 2025 तक सोने का कुल मूल्य 95 अरब अमेरिकी डॉलर था। दरअसल, बढ़ती बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सबसे सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की मांग हाल के महीनों में बढ़ी है।

    RBI ने बुलेटिन में क्या कहा?

    आरबीआई के लेटेस्ट बुलेटिन के अनुसार, सितंबर में समाप्त छःमाही में आरबीआई ने 0.6 मीट्रिक टन (600 किलोग्राम) सोना खरीदा। सितंबर और जून में क्रमशः कुल 0.2 मीट्रिक टन (200 किलोग्राम) और 0.4 मीट्रिक टन (400 किलोग्राम) सोना खरीदा गया।

    सितंबर के अंत तक आरबीआई के पास कुल स्वर्ण भंडार बढ़कर 880.18 मीट्रिक टन हो गया, जो 2024-25 के अंत तक 879.58 मीट्रिक टन था। 2024-25 के दौरान, आरबीआई ने 54.13 मीट्रिक टन सोना जोड़ा था।

    क्यों हो रही गोल्ड में खरीदारी

    बुलेटिन में कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे सुरक्षित निवेश के लिए खरीदारी को बढ़ावा मिला है। फिलहाल, गोल्ड रिकॉर्ड हाई से काफी टूट गया है। 17 अक्टूबर को 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,30,874 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो अब 1,23,907 रुपए रह गया। तो वहीं चांदी 1,71,275 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो 22 अक्टूबर को 1,52,501 रुपए रह गई।

    ये भी पढ़ें- India US Trade डील को लेकर आ गई गुड न्यूज, अब 50% नहीं 15% हो जाएगा टैरिफ; रिपोर्ट

    बुलेटिन में यह भी कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों ने आधिकारिक भंडार में 166 टन सोना जोड़ा है, जिससे इसकी माँग और बढ़ गई है। तीसरी तिमाही में सोने की कीमतें ऊँची बनी रहीं और सितंबर में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गईं।