रुपये में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए RBI ने उठाया बड़ा कदम, अगस्त में बेचे 7.7 अरब डॉलर

भाषा, नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने और अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपये के मूल्य में गिरावट को रोकने के लिए अगस्त में 7.7 अरब अमेरिकी डॉलर (US Dollar) बेचे।

आरबीआई के नवीनतम बुलेटिन में प्रकाशित अमेरिकी डॉलर की बिक्री/खरीद के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में केंद्रीय बैंक की अमेरिकी डॉलर की शुद्ध बिक्री 7.69 अरब अमेरिकी डॉलर रही जो पिछले महीने की तुलना में लगभग तीन गुना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जुलाई और अगस्त में अमेरिकी डॉलर नहीं खरीदे आंकड़ों के अनुसार, केंद्रीय बैंक ने जुलाई और अगस्त में अमेरिकी डॉलर नहीं खरीदे। आरबीआई का घोषित रुख यह है कि वह रुपये-डॉलर विनिमय दर के किसी स्तर या दायरे को लक्षित नहीं करता, बल्कि विदेशी मुद्रा बाजार में केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब अत्यधिक अस्थिरता हो।

अगस्त में डॉलर के मुकाबले रुपये में बड़ी गिरावट अगस्त में डॉलर के मुकाबले रुपये में बड़ी गिरावट आई थी। इसके बाद बढ़ते व्यापार तनाव, बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं और लगातार विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की निकासी के बीच सितंबर में भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में गिरावट दर्ज की गई थी।

अभी कितने पर है डॉलर सेंट्रल बैंक एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट में दखल देता है। 20 अक्टूबर को, रुपया डॉलर के मुकाबले थोड़ा बढ़कर 87.9275 पर बंद हुआ। RBI के सरकारी बैंकों के जरिए मार्केट में वापस आने की उम्मीद है, जिससे रुपये को 88 के लेवल के पास सपोर्ट मिलेगा।