    धनतेरस पर आई खुशखबरी, भारत का स्वर्ण भंडार पहली बार ₹8795090000000 को कर गया पार; 29 साल में हुआ ऐसा

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 09:31 AM (IST)

    India Gold Reserve: धनतेरस के अवसर पर भारत के लिए एक शुभ समाचार है। भारत का स्वर्ण भंडार पहली बार 100 अरब डॉलर के पार चला गया है। यह वृद्धि सोने के मूल्यांकन में लाभ और पिछले एक दशक में स्थिर संचय को दर्शाती है, जिससे कुल भंडार में सोने की हिस्सेदारी 14.7% तक पहुंच गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि सोने में तेजी से आयात को कवर करने में मदद मिलेगी।

    नई दिल्ली। India Gold Reserve: धनतेरस के मौके पर भारत के लिए एक अच्छी खबर आई। सोने की बढ़ती कीमतों के बीच 10 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में भारत का स्वर्ण भंडार (Gold Reserve) पहली बार $100 अरब (₹8795090000000) के आंकड़े को पार कर गया।

    सोने का मूल्य $3.6 अरब बढ़कर $102.4 अरब डॉलर हो गया, जबकि कुल विदेशी मुद्रा भंडार $2.2 अरब घटकर $697.8 बिलियन।

    सोने की हिस्सेदारी 14.7%

    कुल भंडार (Totoal India Gold Reserve) में सोने की हिस्सेदारी बढ़कर 14.7% हो गई, जो 1996-97 के बाद से सबसे अधिक है। यह वृद्धि पिछले एक दशक में मूल्यांकन लाभ और स्थिर संचय दोनों को दर्शाती है, जिसमें हिस्सेदारी 7% से लगभग दोगुनी होकर लगभग 15% हो गई है। समीक्षाधीन सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा आस्तियां $5.6 अरब घटकर $572.1 अरब डॉलर रह गईं।

    विशेष आहरण अधिकार $130 मिलियन गिरकर $18.7 बिलियन हो गया, और IMF के साथ आरक्षित स्थिति $36 मिलियन से घटकर $4.6 बिलियन हो गया।

    नौ महीनों में से केवल चार में खरीदारी

    इस साल सोने का संचय काफी धीमा हुआ है। पिछले साल लगभग मासिक वृद्धि की तुलना में 2025 के पहले नौ महीनों में से केवल चार में खरीदारी हुई। केंद्रीय बैंक ने जनवरी और सितंबर के बीच सिर्फ चार टन की वृद्धि की, जो पिछले साल की समान अवधि में 50 टन से काफी कम है। इसलिए सोने की होल्डिंग्स में मूल्य वृद्धि का श्रेय इस साल नई खरीद के बजाय लगभग 65% की वैश्विक मूल्य वृद्धि को दिया जाता है।

    वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंक मुद्रा और संप्रभु ऋण जोखिमों के खिलाफ बचाव के लिए अपनी सोने की होल्डिंग में वृद्धि करना जारी रखते हैं। 10 अक्टूबर तक सोने की जोत करीब 880 टन थी।

    रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि सोने में तेजी से 11 महीने के आयात को कवर करते हुए सोने का भंडार मजबूत हुआ है।
     
