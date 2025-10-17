सोने पर सुहागा साबित हुई सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, 2017-18 सीरीज III में मिला 338% रिटर्न, ब्याज अलग

नई दिल्ली। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) 2017-18 सीरीज़-III के लिए फाइनल रेडेम्पशन प्राइस का ऐलान कर दिया है, जो 16 अक्टूबर, 2025 को मैच्योर हो गया है। RBI के आधिकारिक बयान के अनुसार, निवेशकों को रेडेम्पशन डेट पर प्रत्येक ग्राम सोने के लिए 12,567 रुपये मिलेंगे। इस प्राइस का कैल्कुलेशन इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के आधार पर 13, 14 और 15 अक्टूबर, 2025 को 999% शुद्धता वाले सोने के एवरेज क्लोज प्राइस से तय किया गया है।

ये बॉन्ड मूल रूप से 16 अक्टूबर, 2017 को 2,866 रुपये प्रति ग्राम की दर से जारी किए गए थे। इसका मतलब है कि निवेशकों को प्रति ग्राम लगभग 9,701 रुपये का लाभ हुआ। ऐसे में 8 सालों में 338% रिटर्न मिला। खास बात है कि इसमें 2.5% वार्षिक ब्याज शामिल नहीं है जो निवेशकों को हर साल मिलता रहा है। इस लिहाज से यह गोल्ड स्कीम निवेशकों के लिए सोने पर सुहागा साबित हुई है।

2015 में शुरू हुई SGB स्कीम भारत सरकार ने नवंबर 2015 में सोने में निवेश को आकर्षित करने के विकल्प के तौर पर एसजीबी योजना शुरू की थी। ये बॉन्ड आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए थे। इस स्कीम पर निवेशकों को दोहरा लाभ मिला। क्योंकि, सोने की बढ़ती कीमतों के साथ-साथ बढ़ा हुआ रिटर्न मिला और साथ में हर साल 2.5% का निश्चित वार्षिक ब्याज भी हासिल हुआ।