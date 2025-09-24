Language
    तमिलनाडु में बड़ा दांव खेलने जा रही मुकेश अंबानी की Reliance, बनाएगी बिस्किट-मसाले-स्नैक्स ; 2000 लोगों को मिलेगा रोजगार

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:25 PM (IST)

    रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (Reliance Consumer Investment in Tamilnadu) तमिलनाडु में 1156 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। यह निवेश एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए है जहाँ स्नैक्स बिस्कुट मसाले और खाद्य तेल जैसे उत्पाद बनाए जाएँगे। उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने बताया कि तूतीकोरिन में 60 एकड़ भूमि पर यह प्लांट स्थापित होगा और इससे 2000 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

    रिलायंस कंज्यूमर करेगी तमिलनाडु में हजारों करोड़ का निवेश

    नई दिल्ली। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने तमिलनाडु में 1,156 करोड़ रुपये के निवेश करने का ऐलान किया है। ये निवेश तमिलनाडु में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए किया जाएगा, जिसमें  ‘स्नैक’ से लेकर बिस्किट, मसाले, खाद्य तेल आदि मल्टी-प्रोडक्ट बनाए जाएंगे।

    आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries Chairman) की सब्सिडियरी कंपनी है, जिसके चेयरमैन एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani Net Worth) हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर्स की सब्सिडियरी है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। यानी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्टेप डाउन सब्सिडियरी है।

    60 एकड़ जमीन पर होगा प्लांट

    रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं बनाने वाली प्रमुख कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के तमिलनाडु में इस निवेश की जानकारी राज्य के उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने बुधवार को सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने कहा कि कंपनी तूतीकोरिन में तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम (एसआईपीसीओटी) अल्लीकुलम औद्योगिक पार्क में 60 एकड़ भूमि पर स्थापित होने वाली इस सुविधा में लोकल स्नैक प्रोडक्ट्स आदि बनाएगी।

    2,000 लोगों को मिलेगा रोजगार

    राजा ने ये भी बताया कि अगले पांच वर्ष में इस प्लांट से 2,000 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। अगस्त 2025 में, तमिलनाडु ने तूतीकोरिन में अपना पहला टीएन राइजिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया था, जिसमें राज्य सरकार ने 32,553.85 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताने वाली कंपनियों के साथ 41 समझौते किए थे।

    सरकार ने कहा था कि इन समझौतों से 49,845 रोजगार सृजित होने की संभावना है।

    रिलायंस का शेयर गिरा

    इधर शेयर बाजार में रिलायस इंडस्ट्रीज का शेयर थोड़ा फिसला है। BSE पर 1389.80 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले 1,385.30 रुपये पर खुलने के बाद ये 1,381 रुपये तक फिसला। करीब सवा 3 बजे कंपनी का शेयर 8.85 रुपये या 0.64 फीसदी गिरकर 1,381.50 रुपये पर है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर के रिटर्न की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)