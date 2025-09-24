₹5 से सस्ते शेयर को लगे पंख! 20% Upper Circuit पर पहुंचा; 5 साल में ₹50 हजार को बना चुका ₹3.5 लाख

यूनिवर्सल आर्ट्स के शेयर (Universal Arts Share Price) में बुधवार को 20 फीसदी का अपर सर्किट लगा जिससे यह 5.76 रुपये पर पहुंच गया। पिछले 5 सालों में शेयर ने 689.04 फीसदी का रिटर्न दिया है जिससे निवेशकों को काफी फायदा हुआ है। कंपनी फिल्म राइट्स और संबंधित सेवाओं के व्यवसाय में है। माइक्रो कैप कंपनी होने के कारण इसमें अस्थिरता अधिक है इसलिए निवेश सावधानी से करें।

नई दिल्ली। मंगलवार को BSE पर यूनिवर्सल आर्ट्स (Universal Arts Share Price) 4.80 रुपये पर बंद हुआ था। आज बुधवार को ये फ्वैट इसी रेट पर खुला। मगर फिर सवा 11 बजे ये 0.96 रुपये या 20 फीसदी उछलकर 5.76 रुपये पर पहुंच गया। तब से ये इसी रेट पर है और शेयर में 20 फीसदी अपर सर्किट लगा हुआ है।

5 साल में कर दिया मालामाल यूनिवर्सल आर्ट्स के शेयर ने बीते 5 सालों में ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है। 5 साल में इसका रेट 689.04 फीसदी उछला है। इस दौरान शेयर का प्राइस मात्र 73 पैसे से 5.76 रुपये पर पहुंच गया। 689 फीसदी रिटर्न के हिसाब से इसने निवेशकों के 50000 रुपये को 3.45 लाख रुपये में कंवर्ट कर दिया है।

क्या करती है कंपनी यूनिवर्सल आर्ट्स लिमिटेड एक मीडिया कंपनी है जो मुख्य रूप से फिल्म राइट्स और संबंधित सेवाओं की खरीद-बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी इस मूल सिद्धांत पर काम करती है कि इसके मेंबर्स इसके सबसे अहम स्टेकहोल्डर्स हैं।