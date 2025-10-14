GST दरों में कटौती के बाद अब घटेंगी ब्याज दरें, सस्ता होगा होम लोन, RBI गवर्नर दे सकते हैं बड़ी राहत- रिपोर्ट

नई दिल्ली। सितंबर में जीएसटी की दरों में बड़ी कटौती के बाद अब दिसंबर में आम आदमी को एक और बड़ी सौगात मिल सकती है। दरअसल, एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि यूएस द्वारा लगाया गया 50 प्रतिशत टैरिफ इस साल के अंत तक लागू रहता है तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) दिसंबर में ब्याज दरों (RBI Rate Cut) में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर सकता है, जिससे रेपो रेट घटकर 5.25 प्रतिशत रह जाएगी। अगर ऐसा होता है तो होम लोन समेत अन्य बैंक लोन पर ब्याज दरें कम हो जाएंगी, साथ ही होम लोन व कार लोन की ईएमआई भी घट जाएंगी।

