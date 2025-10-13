8 साल में सबसे कम महंगाई! सितंबर में रिटेल इंफ्लेशन घटकर 1.54% हुआ; खाने-पीने की चीजें हुईं सस्ती

नई दिल्ली| आपके लिए अच्छी खबर है। देश में खुदरा महंगाई सितंबर (september 2025 retail inflation) में घटकर 1.54% पर आ गई है, जो पिछले 8 सालों में सबसे कम है। अगस्त में यह दर 2.07% थी। ये आंकड़े सरकार ने सोमवार यानी 13 अक्टूबर को जारी किए हैं। रेटिंग एजेंसी ICRA की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कहा कि,

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

"सितंबर 2025 में सीपीआई (CPI) महंगाई 99 महीने के निचले स्तर 1.5% पर आ गई। खाने-पीने की चीजों में उम्मीद से ज्यादा गिरावट रही, जो घटकर 1.4% (81 महीने का सबसे कम स्तर) पर पहुंच गई। हालांकि सोना-चांदी की कीमतें बढ़ने से मिसलेनियस कैटेगरी में महंगाई 5.35% तक चढ़ गई।" यह साल 2025 में दूसरा मौका है जब उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर 2% से नीचे रही है। अगस्त में भी महंगाई 8 साल के निचले स्तर 1.61% तक गिरी थी, जिसकी वजह खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में गिरावट थी। सब्जियां और दालें हुईं सस्ती सितंबर में खाने-पीने की चीजों (Food Basket) में भारी गिरावट (food prices decline) दर्ज की गई। यह -2.28% पर रही, जो जून 2017 के बाद सबसे कम स्तर है। सब्जियों में -21.4% और दालों में -15.3% की गिरावट रही। यह लगातार आठवां महीना है जब इन दोनों में डीफ्लेशन यानी नकारात्मक महंगाई दर्ज हुई।

जीएसटी में कटौती से और राहत की उम्मीद ताजा आंकड़ों से संकेत मिलते हैं कि आने वाले महीनों में भी कीमतों का दबाव कम रहेगा। हाल ही में की गई GST रेट रेशनलाइजेशन यानी टैक्स स्लैब में बदलाव से कई चीजों के दाम घटने की उम्मीद है। जीएसटी कटौती का असर महंगाई की 14% बास्केट पर पड़ेगा।

RBI ने घटाया महंगाई का अनुमान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI policy outlook) ने भी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महंगाई का अनुमान घटाकर 2.6% कर दिया है, जो पहले 3.1% था। RBI ने कहा कि बेहतर सप्लाई और घटती लागत से कीमतें और स्थिर रहेंगी। एमके ग्लोबल की चीफ इकोनॉमिस्ट माधवी अरोरा ने कहा कि,