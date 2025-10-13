Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेरिका-चीन लड़ते रहे, बाजी मार ले गया भारत; इस राज्य में 15000 करोड़ निवेश करने जा रही दुनिया की सबसे बड़ी ECM कंपनी

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 04:58 PM (IST)

    ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन तमिलनाडु में 15,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिससे 14,000 नौकरियां पैदा होंगी। यह निवेश AI, मैन्युफैक्चरिंग और R&D पर केंद्रित होगा। कंपनी ने राज्य में पहला 'फॉक्सकॉन डेस्क' भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना है। फॉक्सकॉन को तमिलनाडु की सरकार और टैलेंट पूल पर पूरा भरोसा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    फॉक्सकॉन दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है।

    नई दिल्ली| अमेरिका और चीन के बीच छिड़े ट्रेड वॉर (US-Chian Trade War) के बीच भारत के लिए खुशखबरी आई है। ताईवान स्थित, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन (Foxconn) भारत में बड़ा निवेश करने जा रही है। फॉक्सकॉन ग्रुप ने ऐलान किया है कि वह तमिलनाडु में करीब 15,000 करोड़ का निवेश करेगी। इस निवेश से 14,000 हाई-वैल्यू इंजीनियरिंग नौकरियां पैदा होंगी। ये जानकारी राज्य के उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने सोमवार को दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नया निवेश मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित एडवांस टेक्नोलॉजी ऑपरेशन, वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) पर केंद्रित होगा। सूत्रों के मुताबिक, फॉक्सकॉन यह निवेश तमिलनाडु के कई इलाकों में करेगी।

    भारत में पहला ‘फॉक्सकॉन डेस्क’ शुरू

    चेन्नई में कंपनी के शीर्ष अधिकारियों ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की और भारत का पहला ‘फॉक्सकॉन डेस्क’ शुरू करने की घोषणा की। यह डेस्क Guidance Tamil Nadu एजेंसी में बनाई गई है, जो राज्य की निवेश प्रमोशन इकाई है। इसका मकसद है प्रोजेक्ट्स के लिए तेजी से समन्वय, निवेशकों की सुविधा, और मिशन मोड में कामकाज सुनिश्चित करना। मंत्री टीआरबी राजा ने एक्स पर लिखा कि,

    "फॉक्सकॉन 15,000 करोड़ निवेश करेगी और 14,000 इंजीनियरिंग नौकरियां देगी, इंजीनियर तैयार रहें।”

     

    एपल से लेकर गूगल तक फॉक्सकॉन के क्लाइंट

    फॉक्सकॉन iPhone बनाने के लिए जानी जाती है, लेकिन इसके ग्राहक Apple, Google, Sony, Amazon, Dell, Microsoft, Cisco और Intel जैसी बड़ी कंपनियां भी हैं। फॉक्सकॉन का मार्केट कैप 2.96 ट्रिलियन डॉलर है।

    तमिलनाडु की गवर्नेंस और टैलेंट पर भरोसा

    फॉक्सकॉन के इंडिया प्रतिनिधि रॉबर्ट वू ने कहा कि कंपनी को तमिलनाडु की गवर्नेंस, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और टैलेंट पूल पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा,

    "यह राज्य बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, आसान व्यापार वातावरण और उच्च कौशल वाले युवाओं की वजह से हमारी अगली ग्रोथ फेज के लिए आदर्श जगह है।"

    कंपनी अब बैटरी टेक्नोलॉजी और AI आधारित मैन्युफैक्चरिंग पर भी काम बढ़ाने की योजना बना रही है।

    भारत में फॉक्सकॉन की बड़ी रणनीति

    हाल में फॉक्सकॉन ने भारत में कई अहम निवेशों का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में HCL के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग यूनिट 2027 तक शुरू करने की योजना है। कर्नाटक के देवनहल्ली यूनिट में कंपनी ने इस साल iPhone 17 का प्रोडक्शन भी शुरू किया है। राजा ने बताया कि

    "यह भारत में पहला फॉक्सकॉन डेस्क है, जो सभी प्रोजेक्ट्स को मिशन मोड में आगे बढ़ाएगा।"

    तमिलनाडु बनेगा टेक और इंजीनियरिंग हब


    राज्य सरकार ने कहा कि यह निवेश तमिलनाडु की हाई-वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और इंजीनियरिंग इनोवेशन के क्षेत्र में बड़ी छलांग साबित होगा।
    सरकार के मुताबिक,

    "14,000 नई इंजीनियरिंग नौकरियों का सृजन, वैल्यू-एडेड मैन्युफैक्चरिंग और R&D इंटीग्रेशन की दिशा में बड़ा कदम है।"

    मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने फॉक्सकॉन के विस्तार का स्वागत करते हुए पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सिंगल-विंडो सिस्टम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और फॉक्सकॉन डेस्क के जरिए कंपनी की मदद करेगा। सरकार ने कहा कि,

    "यह कदम दिखाता है कि तमिलनाडु अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इनोवेशन और इंजीनियरिंग सेंटर बन रहा है।"

     

     