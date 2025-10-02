क्या है PRIP स्कीम, मोदी सरकार देगी MSMEs और स्टार्टअप्स को 100 करोड़ रुपये तक की सहायता, कैसे करें आवेदन

सरकार ने PRIP के तहत रिसर्च और इनोवेशन प्रोजेक्ट्स के लिए आवेदन मांगे हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 5000 करोड़ रुपये के मंजूर फंड के साथ इस योजना से लगभग 300 परियोजनाओं को आर्थिक सहायता देकर फार्मा-मेडटेक इनोवेशन को रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने फार्मा-मेडटेक सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने की अपनी योजना PRIP के तहत रिसर्च और इनोवेशन प्रोजेक्ट्स के लिए आवेदन मांगे हैं ताकि इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और इनोवेशन से संचालित क्षेत्र बनाया जा सके। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 5,000 करोड़ रुपये के मंजूर फंड के साथ, इस योजना से लगभग 300 परियोजनाओं को सहायता देकर फार्मा-मेडटेक इनोवेशन को रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

इस स्कीम में नई दवाओं, जटिल जेनेरिक दवाओं, बायोसिमिलर और न्यू मेडिकल डिवाइसेज में लगभग 11,000 करोड़ रुपये का कुल रिसर्च एवं डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट शामिल है। क्या है योजना की खासियत औषधि विभाग ने इस योजना में संशोधनों को अधिसूचित किया है और स्कीम के प्रभाव को बढ़ाने तथा सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे बेहतर बनाने हेतु संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

संशोधित योजना के तहत, शुरुआती चरण की परियोजनाओं में एमएसएमई और स्टार्टअप 9 करोड़ रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 5 करोड़ रुपये तक की सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद के चरण की 285 करोड़ रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए, एमएसएमई और स्टार्टअप 100 करोड़ रुपये तक की सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।