तीन से 11 अक्तूबर तक अंतरराष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाएगी योगी सरकार, दिया जाएगा ड्राइविंग प्रशिक्षण

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार मिशन शक्ति 5.0 के तहत शुक्रवार तीन अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक अंतरराष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाएगी। इसके तहत योगी सरकार बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। यह सप्ताह 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित है।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत 22 सितंबर से एक अक्टूबर तक महिला एवं बाल विकास विभाग विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अबतक 13 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच बनाकर नारी शक्ति को नया बल प्रदान किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अंतरराष्ट्रीय बालिका सप्ताह की शुरुआत तीन अक्टूबर को ''ड्राइविंग माय ड्रीम्स'' कार्यक्रम से होगी, जिसमें प्रत्येक जिले में कम से कम 100 बालिकाओं और महिलाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक माह के कोर्स से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें नए अवसर प्रदान किया जाएगा। चार अक्टूबर को ''पर्सनल सेफ्टी अवेयरनेस'' सत्र में बालिकाओं को आत्मरक्षा और आपात स्थिति में सुरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे।

छह अक्टूबर को बाल देखरेख संस्थानों में ''सेल्फ डिफेंस वर्कशाप'' आयोजित होगी, जो व्यावहारिक कौशल प्रदान करेगी। सात अक्टूबर को ''एक दिन की डीएम'' पहल के तहत चयनित बालिकाएं प्रशासनिक जिम्मेदारियों को समझेंगी और नेतृत्व क्षमता विकसित करेंगी। आठ अक्टूबर को ब्लाक स्तर पर ''कन्या जन्मोत्सव'' में सरकारी अस्पतालों में जन्मी बालिकाओं और उनकी माताओं का सम्मान होगा, साथ ही पौधारोपण के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा।

नौ अक्टूबर को ''बाल विवाह को न'' कार्यक्रम में रोके गए बाल विवाहों की बालिकाओं को सम्मानित किया जाएगा। 10 अक्टूबर को ''व्यक्तिगत स्वच्छता संवाद'' में किशोरियों को मासिक धर्म स्वच्छता और सैनेटरी पैड के उपयोग पर जागरूक किया जाएगा।