पति भगा ले गया लड़की तो देवर ने भाभी के साथ रचा ली शादी, अब कर रहा ये डिमांड

बदायूं के उसहैत कस्बे में एक विवाहिता ने अपने देवर पर दहेज में कार मांगने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। नगीना बेगम का पहले पति से तलाक हो गया था उसके ससुराल वालों ने उसका निकाह देवर से करा दिया। अब देवर भी दहेज में कार मांग रहा है और मांग पूरी न होने पर मारपीट कर रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, बदायूं। उसहैत कस्बे की एक विवाहिता का उसके देवर ने भी साथ नहीं दिया। अब वह भी दहेज में कार मांग रहा है। कह रहा है कि कार लेकर आओ तो वह घर में रखेगा। वार्ड नंबर पांच निवासी नगीना बेगम पत्नी नजर मोहम्मद का कहना है कि 11 नवंबर 2022 को उसका निकाह इस्लामनगर के वार्ड नंबर तीन निवासी आरिफ के साथ हुआ था।

उसके पिता ने दहेज में काफी सामान दिया था। करीब दो माह तक सबकुछ ठीकठाक रहा लेकिन उसके बाद उसका पति शराब पीकर घर आने लगा। उसके एक लड़की से अवैध संबंध थे। वह उस लड़की को लेकर भाग गया और बाद में उससे निकाह भी कर लिया।

जब उसे इसके बारे में पता चला तो उसने अपने मायके वालों को जानकारी दी। इससे मायके वाले उसकी ससुराल आ गए। उन्होंने उसके पति के खिलाफ कार्रवाई कराने को कहा तो ससुराल वालों ने अपने छोटे बेटे मोहम्मद आसिफ से उसका निकाह करा दिया।

यहां भी कुछ माह तक मामला ठीक रहा। बाद में आसिफ भी शराब पीकर घर आने लगा और उससे दहेज की मांग करने लगा जबकि उसके मायके वालों ने जो दहेज दिया था। वह सारा सामान आसिफ को दे दिया गया था। इसके बावजूद आसिफ एक कार की मांग करने लगा।