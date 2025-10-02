Language
    दोस्ती होने पर खाने लगे जीने-मरने की कसम, दो बच्चों की मां ने प्रेमी संग उठाया ऐसा कदम कि पति भी रह गया दंग

    By Saurav Kumar Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 06:15 PM (IST)

    जनपद ज्योतिबाफुले नगर के बछरायूं में इंटरनेट मीडिया पर हुए प्यार के चलते एक महिला अपने दो बच्चों को छोड़ प्रेमी के साथ फरार हो गई। पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दूसरी घटना में थाना रहरा क्षेत्र के एक गाँव में एक युवक ने घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    फेसबुक पर हुई दोस्ती और प्रेमी संग फरार हुई दो बच्चों की मां।

    संवाद सूत्र, बछरायूं। इंटरनेट मीडिया पर उपजे प्रेम के चलते एक गांव निवासी दो बच्चों की मां अपने प्रेमी संग फरार हो गई। पति ने थाने में कार्रवाई को तहरीर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक गांव निवासी महिला के पति ने बताया कि वह दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता था।

    इस दौरान पास में ही रहने वाली एक लड़की के साथ उसका प्रेम प्रसंग हो गया था दोनों ने शादी कर ली। इस दौरान दोनों के दो बच्चे भी हुए। करीब दो माह पहले महिला की फेसबुक पर एक युवक के साथ दोस्ती हो गई। फोन पर बातचीत होने पर दोनों एक साथ जीने मरने की कसमें खाने लगे।

    सोमवार को महिला अपने फेसबुक प्रेमी के साथ गांव से चली गई। इसकी जानकारी पति को लगी उसने अपनी पत्नी को बरामद करने के लिए थाने में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस ने महिला की गुमशुदा की दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़

    पतेई खादर के रहरा थाना क्षेत्र के गांव में रात में घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। किशोरी के शोर मचाने पर परिवार के लोग जाग गए। उन्होंने आरोपित को पकड़ लिया लेकिन, वह बाद में छूट कर भाग गया। घटना एक अक्टूबर की रात एक बजे की है।

    गांव निवासी एक युवक एक किसान के घर में घुस गया तथा कमरे में सो रही किशोरी से छेड़छाड़ करने लगा। इस दौरान किशोरी की आंख खुल गई। उसके शोर मचाने पर परिवार के लोग जाग गए और घर से निकलकर भागते हुए आरोपित को पकड़ लिया। हालांकि, वह बाद में छूटकर भाग गया।

    किशोरी के स्वजन ने आरोपित के घर पहुंच कर शिकायत की तो उनके साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई।

    थाना प्रभारी अतवीर सिंह चौहान ने बताया कि किशोरी की तहरीर पर आरोपित पिंटू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है।

