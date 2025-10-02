लखनऊ में तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार देवर-भाभी को रौंदा, दोनों की हुई दर्दनाक मौत

लखनऊ के डालीगंज इलाके में छत्ते वाले पुल के पास एक तेज़ रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार देवर-भाभी को कुचल दिया जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक फरार हो गया लेकिन डंपर को लोगों ने पकड़ लिया। वजीरगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है और चालक की तलाश जारी है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। डालीगंज में छत्ते वाले पुल के पास बुधवार की शाम तेज रफ्तार डंपर ने बाजारखाला निवासी देवर-भाभी को रौंदा दिया। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद भाग रहे डंपर को लोगों ने पकड़ लिया, जबकि चालक चकमा देकर फरार हो गया। वजीरगंज पुलिस छानबीन में जुटी है।

