लखनऊ में तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार देवर-भाभी को रौंदा, दोनों की हुई दर्दनाक मौत
लखनऊ के डालीगंज इलाके में छत्ते वाले पुल के पास एक तेज़ रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार देवर-भाभी को कुचल दिया जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक फरार हो गया लेकिन डंपर को लोगों ने पकड़ लिया। वजीरगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है और चालक की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। डालीगंज में छत्ते वाले पुल के पास बुधवार की शाम तेज रफ्तार डंपर ने बाजारखाला निवासी देवर-भाभी को रौंदा दिया। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद भाग रहे डंपर को लोगों ने पकड़ लिया, जबकि चालक चकमा देकर फरार हो गया। वजीरगंज पुलिस छानबीन में जुटी है।
हैदरगंज के पुराना जोशी टोला निवासी 25 वर्षीय गगन जोशी मंदिर में पुजारी थे। बुधवार देर शाम वह अपनी 32 वर्षीय भाभी रेखा जोशी के साथ डालीगंज से बाजारखाला स्थित घर जा रहे थे। छत्ते वाले पुल के पास स्कूटी मोड़ने लगे इसी बीच तेज रफ्तार डंपर ने रौंद दिया। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने दोनों को ट्रामा सेंटर भेजा, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक चालक शराब के नशे में डंपर चला रहा था।
इंस्पेक्टर राजेश त्रिपाठी ने बताया कि सीसी फुटेज और डंपर के नंबर के आधार पर चालक की तलाश जारी है। वहीं, हादसे के बाद घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और यातायात भी बाधित हो गया।
वजीरगंज पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू कराया। इंस्पेक्टर के मुताबिक केजीएमयू की शताब्दी बिल्डिंग निर्माणाधीन है। डंपर उसी में माल ढुलाई के कार्य में लगा था। घटना के वक्त डंपर खाली था।
यह भी पढ़ें- नशेड़ी ने अपनी बेटी को लेकर दी ऐसी सूचना की तुरंत पहुंच गई पुलिस, फिर उसी को कर लिया गिरफ्तार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।