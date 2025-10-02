नशेड़ी ने अपनी बेटी को लेकर दी ऐसी सूचना की तुरंत पहुंच गई पुलिस, फिर उसी को कर लिया गिरफ्तार

मंडी धनौरा के मुकारमपुर गांव में एक नशेड़ी ने डायल 112 पर अपनी बेटी के साथ बलात्कार की झूठी शिकायत करके सनसनी फैला दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की लेकिन मामला झूठा निकला। पुलिस ने नशे में धुत युवक को गिरफ्तार कर शांति भंग करने के आरोप में कार्रवाई की। पुलिस ने कहा कि झूठी सूचना देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

संवाद सूत्र, मंडी धनौरा। थाना क्षेत्र के ग्राम मुकारमपुर में एक युवक ने नशे में पुलिस को झूठी सूचना देकर हलचल मचा दी। आरोपित ने पुलिस को फोन कर अपनी पुत्री से दुष्कर्म होने की शिकायत की। फिर डायल-112 पुलिस फोर्स मौके पर दौड़ी लेकिन, जांच के दौरान मामला झूठा निकला। पुलिस ने नशे में धुत युवक को हिरासत में लेकर थाने लाकर कार्रवाई की है।

बृहस्पतिवार को ग्राम मुकारमपुर निवासी निपेन्द्र ने डायल-112 पर काल कर सूचना दी कि उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और गांव में पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। आसपास के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने जब तथ्यों की जांच की तो पूरा मामला संदिग्ध पाया गया।

दुष्कर्म जैसी कोई स्थिति सामने नहीं आई व शिकायतकर्ता खुद बुरी तरह शराब के नशे में धुत पाया गया। डायल-112 पुलिस ने नशेड़ी को पकड़ लिया और थाने ले आई। वहां उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। जिसमें पुष्टि हुई कि वह नशे में था।