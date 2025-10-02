गोलीकांड में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पुलिस मुठभेड़ में दो गिरफ्तार

सुल्तानपुर के कादीपुर में दो गुटों में गोलीबारी होने से तीन युवक घायल हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो हमलावरों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया जिनके पैर में गोली लगी है। घायलों को लखनऊ रेफर किया गया है और आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। घटना पटेल चौक पर हुई जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

संवाद सूत्र, कादीपुर (सुलतानपुर)। मंगलवार की रात कस्बे में दो पक्षों में हुए विवाद के बीच गोलीबारी में तीन युवक घायल हो गए थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो हमलावरों को रात में हुई मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पैर में गोली लगने से वे घायल हो गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना के बाद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सक्रिय हुई और टीमों का गठन किया गया। रात में ही पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित कहीं भागने की फिराक में हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सरायरानी गांव के पास घेराबंदी की तो कार सवार अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त अंकित सिंह व राहुल राजपूत पैर में गोली लगने से घायल हुए।