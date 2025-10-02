Language
    गोलीकांड में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पुलिस मुठभेड़ में दो गिरफ्तार

    By surya pratap singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:58 PM (IST)

    सुल्तानपुर के कादीपुर में दो गुटों में गोलीबारी होने से तीन युवक घायल हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो हमलावरों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया जिनके पैर में गोली लगी है। घायलों को लखनऊ रेफर किया गया है और आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। घटना पटेल चौक पर हुई जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

    गोलीकांड के दो आरोपित पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। जागरण फोटो

    संवाद सूत्र, कादीपुर (सुलतानपुर)। मंगलवार की रात कस्बे में दो पक्षों में हुए विवाद के बीच गोलीबारी में तीन युवक घायल हो गए थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो हमलावरों को रात में हुई मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पैर में गोली लगने से वे घायल हो गए हैं।

    घटना के बाद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सक्रिय हुई और टीमों का गठन किया गया। रात में ही पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित कहीं भागने की फिराक में हैं।

    पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सरायरानी गांव के पास घेराबंदी की तो कार सवार अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त अंकित सिंह व राहुल राजपूत पैर में गोली लगने से घायल हुए।

    दोनों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि कस्बे में पर्याप्त पुलिस बल का बंदोबस्त किया गया है।

    प्रभारी निरीक्षक श्याम सुंदर ने बताया कि गोली कांड के घायल लखनऊ रेफर कर दिए गए हैं। दोनों आरोपितों का इलाज मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में कराने के बाद जेल भेज दिया गया

    यह है मामला

    मंगलवार की रात पटेल चौक पर जवाहर नगर निवासी शाहरुख व अंकित सिंह से झगड़ा हुआ, जिसके बाद गोलीबारी की गई। गोली लगने से विवेकानंद नगर निवासी उज्ज्वल सिंह, जवाहर नगर निवासी एहसान व मोहम्मद नईम घायल हो गए।

    शाहरुख की चाची आसमा ने तहरीर देकर अंकित सिंह,शनि सिंह, राहुल राजपूत व दो अज्ञात के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराई।

    तीनों घायलों का है आपराधिक इतिहास

    घायल अंकित सिंह पर मारपीट सहित जान से मारने के लिए फायर करने समेत विभिन्न धाराओं में स्थानीय कोतवाली में तीन मुकदमे तथा घर में घुसकर मारपीट और गाली-गलौज करने का एक मामला नगर कोतवाली में दर्ज है।

    उज्ज्वल सिंह के ऊपर मारपीट का एक व नईम पुत्र फुद्दन के ऊपर पाक्सो अधिनियम सहित मारपीट के पांच मुकदमे कादीपुर कोतवाली में दर्ज हैं। इतने मुकदमे होने के बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही।

    पुलिस खंगाल रही सीसी फुटेज

    पटेल चौक के अगल-बगल लगे सीसी कैमरे की फुटेज को पुलिस सबूत के तौर पर खंगाल रही है। पुलिस द्वारा अभियुक्तों के परिवारजन को बैठाए रखने के विरोध में दर्जनों ग्रामीण इकट्ठा थे।

    उनका कहना था कि अभियुक्तों का एनकाउंटर भी हो गया है, वे जेल भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन घटना में परिवारजन का कोई दोष नहीं है, इन्हें छोड़ दिया जाए।

    विधायक राजेश गौतम ने पुलिस से संपूर्ण घटना की जानकारी ली और उच्चाधिकारियों से बात कर अंकित सिंह के पिता प्रधान जलालपुर वीरेंद्र सिंह और उनके भाई सुरेंद्र सिंह को छुड़वाया।

