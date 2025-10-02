Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जेलर और प्रिंसिपल के घर हुई चोरी पुलिस के लिए बनी सरदर्द, घटना के बाद चोरों का नहीं मिल रहा कोई सुराग

    By shashikant Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:30 PM (IST)

    आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव में दो घरों में हुई चोरी की घटना से सनसनी फैल गई है। चोरों ने लाखों रुपये के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ़ किया। पुलिस घटना की जांच में जुटी है लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

    prefferd source google
    Hero Image
    जेलर और प्रिंसिपल के घर चोरी बनी पुलिस के लिए चुनौती

    जागरण संवाददाता, माहुल (आजमगढ़)। अहरौला थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव में 27 सितंबर की रात दो घरों में हुई चोरी की घटना पुलिस के लिए सरदर्द बनी हुई है। घटना के कई दिन बीतने के बाद भी अभी तक पुलिस चोरों का सुराग लगाने में विफल साबित हुई है। इससे परिवार और क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल व्याप्त है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदपुर गांव निवासी सुरजीत सिंह नोएडा में जेलर हैं और इसी गांव के अविनाश सिंह रफी मेमोरियल माहुल में उप प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। उनके पिता अरविंद सिंह सीआईएसएफ के अवकाश प्राप्त इंस्पेक्टर हैं। चोरों ने इन दोनों हाई प्रोफाइल घरों को निशाना बनाया।

    अविनाश सिंह के घर की खिड़की तोड़कर कमरे के बेड बॉक्स में रखे साढ़े 20 हजार नकद और आभूषण तथा जेलर सुरजीत सिंह के घर में छत के रास्ते घुस कर लगभग 26 लाख के आभूषण और 40 हजार नकदी लेकर फरार हो गए।

    इससे पुलिस और खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए और जिले के आला अधिकारियों के निर्देश पर फोरेंसिक और डाग स्क्वाड की टीम ने घटना के दूसरे दिन पहुंचकर साक्ष्य संकलित किया।

    उसके बाद स्थानीय पुलिस के साथ ही साथ जिले की स्वात टीम घटना के राजफाश के लिए सक्रिय हो गई और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और आसपास के खुफिया कैमरे खंगालना शुरू किया।

    यह भी पढ़ें- Ambedkarnagar News: महिला को बनाया धोखाधड़ी का शिकार, खाते से उड़ाए 1.94 लाख रुपये