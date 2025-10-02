जेलर और प्रिंसिपल के घर हुई चोरी पुलिस के लिए बनी सरदर्द, घटना के बाद चोरों का नहीं मिल रहा कोई सुराग

आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव में दो घरों में हुई चोरी की घटना से सनसनी फैल गई है। चोरों ने लाखों रुपये के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ़ किया। पुलिस घटना की जांच में जुटी है लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

जागरण संवाददाता, माहुल (आजमगढ़)। अहरौला थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव में 27 सितंबर की रात दो घरों में हुई चोरी की घटना पुलिस के लिए सरदर्द बनी हुई है। घटना के कई दिन बीतने के बाद भी अभी तक पुलिस चोरों का सुराग लगाने में विफल साबित हुई है। इससे परिवार और क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल व्याप्त है।

फरीदपुर गांव निवासी सुरजीत सिंह नोएडा में जेलर हैं और इसी गांव के अविनाश सिंह रफी मेमोरियल माहुल में उप प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। उनके पिता अरविंद सिंह सीआईएसएफ के अवकाश प्राप्त इंस्पेक्टर हैं। चोरों ने इन दोनों हाई प्रोफाइल घरों को निशाना बनाया।