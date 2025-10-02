Ambedkarnagar News: महिला को बनाया धोखाधड़ी का शिकार, खाते से उड़ाए 1.94 लाख रुपये
अंबेडकरनगर में एक महिला के खाते से धोखे से 1 लाख 94 हजार रुपये निकालने का मामला सामने आया है। मृत पुत्र के खाते से पैसे निकालने के लिए बैंक गए महिला को एक परिचित युवक ने विश्वास में लेकर ठगी की। युवक ने महिला के बैंक खातों से पीटीएम के माध्यम से पैसे निकाले। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। धोखाधड़ी कर महिला के खाते से एक लाख 94 हजार रुपये निकाल लिया गया। एसपी के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोपित अयोध्या जिले का हैं। अकबरपुर के कोटवा सीहमई गांव की पुष्पा देवी का बैंक आफ बड़ौदा अकबरपुर शाखा में खाता है। गत दिनों महिला के पुत्र अमन पांडेय की सड़क हादसे में मौत हो गई थी।
पुत्र के खाते में लगभग 74 हजार रुपये था। मौत के उपरांत महिला ने बैंक में संपर्क किया। बैंक कर्मियों ने बताया कि कुछ लोगों को गवाही लेकर आओ तो पुत्र के खाते से रुपये ट्रांसफर किया जाएगा। महिला के घर अयोध्या जिले के गोसाईगंज के अमसिन बिहरा का युवक सुनील यादव आता-जाता था।
महिला ने इसकी जानकारी सुनील को दी। वह महिला को विश्वास में लेकर अपने साथ बैंक पहुंचा। महिला के पुत्र के खाते से धनराशि ट्रांसफर हो गया। उक्त युवक को महिला के बैंक खाता नंबर व फोन नंबर की जानकारी थी।
इसका फायदा उठाते हुए महिला के खाते से पीटीएम के माध्यम से 74 हजार रुपये निकाल लिया। इसके अलावा महिला का यूको बैंक में खाता था। जिसमें करीब एक लाख 20 हजार रुपये था।
उक्त धनराशि भी निकाल लिया। महिला ने पुलिस को तहरीर दी। कार्रवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया। निरीक्षक श्रीनिवास पांडेय ने बताया कि धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश की जा रही है।
