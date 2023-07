Post Office की इस स्कीम से आपको हो सकती है डेढ़ लाख की कमाई, लगाने होंगे सिर्फ 2000 रुपये

Post Office RD हम सभी अपनी सेविंग को कहीं सही जगह पर निवेश करने का प्लान बनाते रहते हैं। इसके लिए हमारे पास कई ऑप्शन होता है। बैंक द्वारा भी कई स्कीम चलाई जाती है। इसी के साथ सरकार भी कई स्कीम चलाती है। आप इन स्कीम में भी निवेश कर सकते हैं। आइए आपको हम पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम के बारे में बताते हैं।

Post Office Scheme: Post Office RD Interest Rate

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप भी हर महीने अपनी बचत को घर में रखना पसंद करते हैं तो आप बैंक के साथ कई स्कीम में भी निवेश कर सकते हैं। देश में सैलरी क्लास या मिडिल क्लास को पोस्ट ऑफिस की स्कीम काफी पसंद आते हैं। इन निवेश में आपको गारंटी रिटर्न मिलता है। पोस्ट ऑफिस में निवेश के लिए कई स्कीम मौजूद है। आप इन स्कीम में निवेश कर सकते हैं। देश के केंद्रीय बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) ने हाल में ही आरडी में मिलने वाले ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। अब आरडी पर 6.5 फीसदी का इंटरेस्ट तय किया गया है। पहले , ये 6.2 फीसदी तय की गई थी। अगर आप पोस्ट ऑफिस में आरडी करवाते हैं तो आपको कितना निवेश करना चाहिए? इतना करें निवेश पोस्ट ऑफिस के आरडी पर आपको हर महीने 2,000 रुपये का निवेश करना होगा। आप 5 साल तक का आरडी करवा सकते हैं। अगर आप कैलकुलेट करें तो आप पाएंगे कि आपने 5 साल में 1,20,000 रुपये जमा किया है। इस पर आपको 21,983 का ब्याज मिलेगा। इसका मतलब ये कि मैच्योरिटी के बाद यानी 5 साल के बाद आपको 1,41,983 रुपये मिलेगा। इतने निवेश पर मिलेगा 2 लाख रुपये अगर आप हर महीने 3,000 रुपये का जमा करते हैं तब आप एक साल में 36,000 रुपये और 5 साल में 1,80,000 रुपये जमा करेंगे। इस पर आपको 32,972 रुपये का ब्याज मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको मैच्योरिटी के बाद 2,12,971 रुपये मिलेगा। इस तरह आप आरडी स्कीम में 4,000 रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी इस स्कीम में 10 साल के बच्चे से लेकर कोई भी निवेश कर सकता है। ये स्कीम उन सभी लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है जो अपनी जमा-पूंजी को निवेश तो करना चाहते हैं पर उसे सेव भी रखना चाहते हैं। इसमें आपको मिलने वाला इंटरेस्ट और आपके डिपॉजिट दोनों सुरक्षित रहते हैं। सरकार हर तीन महीने के बाद इसके ब्याज दरों को बदलते हैं।

Edited By: Priyanka Kumari