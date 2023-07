Post Office Monthly Income Scheme में लगाया है पैसा? जान लें ब्याज दरें बढ़ने के बाद आपको कितना होगा फायदा

Post Office Monthly Income Scheme निवेश करने के लिए पोस्ट ऑफिस स्कीम भी काफी सही विकल्प है। अगर आप भी अपनी बचत को कहीं निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आप पोस्ट ऑफिस की योजना में निवेश कर सकते हैं। सरकार ने पोस्ट ऑफिस पर मिलने वाले ब्याज दरों को रिवाइज कर दिया है। आइए जानते हैं कि नई ब्याज दर क्या है?

Post Office Monthly Income Scheme interest rate july september 2023

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS ) में कई लोग निवेश करते हैं। ये निवेश करने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन माना जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 की जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए नई ब्याज दर की घोषणा कर दी है। हर तीन महीने में इन योजना की ब्याज दरों को अपडेट किया जाता है। सरकार ने भी इस तिमाही के ब्याज दर को स्थिर रखने का फैसला लिया है। इस बार भी ब्याज दर को 7.4 प्रतिशत रखने का फैसला लिया है। कई लोग मान रहे थे कि इस बार ब्याज दर में बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले तिमाही में ब्याज दर को संशोधित किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जून तिमाही में पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की ब्याज दर को 7.4 फीसदी रखने का फैसला लिया था। यही ब्याज दर इस तिमाही में भी लागू होगी। कितनी है लिमिट अगर आप भी इन स्कीम में निवेश करने का सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि आप इन योजना में आप सिर्फ 9 लाख रुपये तक ही निवेश कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप केवल 9 लाख रुपये ही जमा कर सकते हैं। इससे ज्यादा निवेश करने की अनुमति नहीं मिलती है। अगर आप कोई संयुक्त पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में निवेश करते हैं तो आप सिर्फ 15 लाख रुपये तक ही निवेश कर सकते हैं। ये बचत योजनाएं भी देती हैं अधिक ब्याज आपको बता दें पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) खाते, किसान विकास पत्र ( केवीपी), पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (पीओएमआईएस) और डाकघर आवर्ती जमा (आरडी) जैसे स्कीम्स शामिल हैं।

Edited By: Priyanka Kumari