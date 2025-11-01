PM Kisan Yojana: आज खत्म होगा इंतजार, खाते में आएंगे 2-2 हजार? चेक करें 21वीं किस्त का स्टेटस

नई दिल्ली। PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार किसान भाई लंबे समय से कर रहे हैं। उनका यह इंतजार दीवाली से लेकर छठ तक भी जारी रहा और अब नवंबर तक आ गया है। और इस इंतजार के बीच किसानों के मन में अभी एक सवाल बना हुआ है। आखिर इंतजार कब खत्म होगा। उनके खाते में PM Kisan Yojana 21st Installment के 2-2 हजार रुपये उनके खाते में कब आएंगे? लेकिन अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है। आइए जानते हैं कि किसान योजना की 21वीं किस्त के दो-दो हजार कब आएंगे और इस पर लेटेस्ट अपडेट क्या है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM किसान) योजना एक बहुत ही जरूरी सरकारी प्रोग्राम है जो छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की फाइनेंशियल मदद देता है, जो 2,000 रुपये की 3 किस्तों में दी जाती है। क्योंकि किसान 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आइए जानते हैं कि यह कब आएगी।

क्या आज खाते में आएंगे 2-2 हजार? बहुत से किसानों के मन में एक सवाल यह भी है कि क्या आज यानी 1 नवंबर को PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त का इंतजार खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अब बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में कुछ ही दिन का समय बाकी है। 6 नवंबर को पहले फेज के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी भी है। क्योंकि किसान भाई बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब बहुत से किसानों के मन में एक और सवाल आ गया होगा कि आज तो शनिवार है क्या आज बैंक खुले होंगे? क्योंकि बैंक खुले होंगे तभी 21वीं किस्त के पैसे आएंगे।

भले ही आज का दिन शनिवार है। लेकिन आज दिन 1 नवंबर है और किसी महीने के पहले शनिवार को बैंक हमेशा खुले रहते हैं। सिर्फ दूसरे और चौथे रविवार को ही बंद रहते हैँ। हालांकि, आज सिर्फ दो राज्यों कर्नाटक और उत्तराखंड में बैंक बंद है। लेकिन अन्य राज्यों में बैंक खुले रहेंगे।

एक सवाल तो क्लियर हो गया कि आज बैंक खुले हैं। अब दूसरा सवाल कि क्या आज खाते में पैसे आएंगे तो इसके जवाब में कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि सरकार ने अभी तक इसे लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन सरकार कई बार पहले किस्त जारी कर देती है फिर जानकारी देती है। क्योंकि 21वीं किस्त का पैसा 4 राज्यों पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के किसानों को मिल गई है। सरकार ने किस्त का पैसा भेजने के बाद इसकी जानकारी दी। ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आज पैसे नहीं आएंगे। पैसे आ भी सकते हैं।

PM Kisan 21st Installment कब जारी होगी? ताजा खबरों और सरकारी घोषणाओं के अनुसार, पीएम किसान की 21वीं किस्त शायद नवंबर 2025 के पहले हफ्ते में, बिहार चुनावों से पहले जारी की जा सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन पंजाब, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर जैसे कई राज्यों में किसानों को स्पेशल रिलीफ प्रोग्राम के तहत पेमेंट मिल चुका है।

हाल ही में, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि ₹2,000 की अगली किस्त जल्द ही योग्य किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से पेमेंट में देरी से बचने के लिए आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और दूसरे ज़रूरी वेरिफिकेशन में तेजी लाने की अपील की।

PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त का स्टेटस कैसे चेक करें? अपने पेमेंट स्टेटस को ट्रैक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें pmkisan.gov.in पर जाएं। बेनिफिशियरी स्टेटस चुनें। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करें। कैप्चा सॉल्व करें और एंटर दबाएं। अब आपको जानकारी मिल जाएगी कि किस्त का क्या स्टेटस है। PM Kisan Yojana के लिए कैसे करें आवेदन? अगली किस्त पाने के लिए नए किसान के तौर पर रजिस्टर कैसे करें आइए जानते हैं। PM किसान के फायदे पाने के लिए, एलिजिबिलिटी पूरी करने वाले नए किसान इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके एनरोल कर सकते हैं: