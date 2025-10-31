Aadhaar, बैंक से लेकर GST तक, कल से बदल जाएंगे ये 7 नियम; आपकी जेब और जीवन पर पड़ेगा सीधा असर

नई दिल्ली। Rules Changing from 1st November 2025: 1 नवंबर 2025 से कई नियमों में बदलाव होने वाला है। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ने वाला है। आधार अपडेट चार्ज और बैंक नॉमिनेशन में बदलाव से लेकर नए GST स्लैब और कार्ड फीस तक में बदलाव होने वाले हैं। आइए जानते हैं कल यानी 1 नवंबर से कौन-कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं।

1 नवंबर 2025 से क्या-क्या बदल रहा । Rules Changing from 1st November 2025 आधार अपडेट चार्ज में बदलाव नए बैंक नामांकन नियम में बदलाव पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा नए जीएसटी स्लैब लागू होंगे एनपीएस से यूपीएस की समय सीमा बढ़ाई गई एसबीआई कार्ड के लिए लागू शुल्क और प्रभार LPG सिलेंडर की कीमतों में हो सकता है बदलाव आधार अपडेट कराने के लिए नहीं देना होगी फीस यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने बच्चों के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये की फीस माफ कर दी है। यह एक साल तक फ्री रहेगा। बड़ों के लिए नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए ₹75 और फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन जैसी बायोमेट्रिक डिटेल्स में बदलाव के लिए ₹125 लगता है।

बैंक से जुड़ा ये नियम बदल जाएगा 1 नवंबर से, बैंक कस्टमर्स को एक अकाउंट, लॉकर या सेफ कस्टडी आइटम के लिए चार लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। इस नए नियम का मकसद परिवारों के लिए इमरजेंसी के समय फंड्स तक पहुंचना आसान बनाना और मालिकाना हक के झगड़ों से बचना है। नॉमिनी जोड़ने या बदलने का प्रोसेस भी कस्टमर्स के लिए आसान बना दिया गया है।

SBI कार्ड को लेकर क्या बदलेगा? 1 नवंबर से, SBI कार्ड यूज़र्स को MobiKwik और CRED जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स के जरिए एजुकेशन से जुड़े पेमेंट्स पर 1% फीस देनी होगी। इसके अलावा, SBI कार्ड का इस्तेमाल करके डिजिटल वॉलेट में ₹1,000 से ज़्यादा लोड करने पर भी 1% फीस लगेगी।

पेंशन पाने के लिए जमा करना होगा लाइफ सर्टिफिकेट सभी रिटायर्ड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारियों को अपना सालाना लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर के आखिर तक जमा करना होगा। यह वे अपनी बैंक ब्रांच में या ऑनलाइन जीवन प्रमाण पोर्टल के ज़रिए कर सकते हैं। डेडलाइन मिस करने पर पेंशन पेमेंट में देरी हो सकती है या वह बंद हो सकता है।

1 नवंबर से बदल सकती है LPG सिलेंडर की कीमतें भारत में सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतें रिवाइज करती हैं, जिसका मतलब है कि 1 नवंबर 2025 को नई कीमतें अनाउंस की जाएंगी।

New GST स्लैब लागू होंगे 1 नवंबर से, सरकार कुछ खास चीजों के लिए स्पेशल रेट के साथ एक नया टू-स्लैब GST सिस्टम शुरू करेगी। पहले का 5%, 12%, 18% और 28% वाला चार-स्लैब सिस्टम बदल दिया जाएगा। 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए जाएंगे, जबकि लग्जरी और सिन गुड्स पर 40% का रेट लगेगा। इस कदम का मकसद भारत के इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाना है।