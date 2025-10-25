PM Kisan Yojana: बीत गई दीवाली, आ गया छठ का त्योहार, खाते में कब आएंगे 2-2 हजार; 21वीं किस्त को लेकर आया अलर्ट!

नई दिल्ली। PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर किसान भाई लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि दीवाली से पहले यह किस्त आए जाएगा। लेकिन अब तो दीवाली बीत गई है और आज यानी 25 अक्टूबर से छठ महापर्व की भी शुरुआत हो चुकी है। यानी किसानों कि इंतजार दीपावली के बाद छठ तक आ पहुंचा है और सवाल बना का बना है कि आखिर PM Kisan Yojana 21st Installment के 2-2 हजार रुपये उनके खाते में कब आएंगे? वहीं, दूसरी ओर कृषि

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 21वीं किस्त के आधिकारिक तौर पर नवंबर 2025 के पहले हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है, जो 6 और 11 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से कुछ ही दिन पहले है। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में लाभार्थियों को ₹2,000 का पेमेंट पहले ही किया जा चुका है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित किसानों को जल्द फाइनेंशियल मदद देने के लिए सितंबर और अक्टूबर में किस्त जारी की थी।

PM Kisan Yojana 21st Installment: कब आएगी किसान योजना की 21वीं किस्त? सरकार की ओर से अभी किसी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त के 2-2 हजार रुपये नवंबर के पहले सप्ताह तक जारी कर सकती है। क्योंकि बिहार में चुनाव है। और सरकार विधानसभा चुनाव से पहले यह किस्त जारी कर सकती है।

खास बात यह है कि बिहार राज्य में 6 और 11 नवंबर को चुनाव होंगे और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पहले से ही लागू है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार इस दौरान PM-KISAN की नई किस्त जारी कर सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोड ऑफ़ कंडक्ट के दौरान नई योजनाएं घोषित नहीं की जा सकतीं, लेकिन पहले से मंजूर योजनाओं के पेमेंट प्रोसेस किए जा सकते हैं।

क्या है PM Kisan Yojana? फरवरी 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत, योग्य किसानों को सालाना 6,000 रुपये की फाइनेंशियल मदद मिलती है। यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे उनके बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में ट्रांसफर किया जाता है।