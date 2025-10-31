Language
    PM Kisan Yojana: आखिर क्यों इन राज्य के किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2-2 हजार, 22वीं किस्त का करें इंतजार?

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 05:24 PM (IST)

    PM Kisan Yojana: देश के करोड़ों किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। कुछ राज्यों जैसे पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के किसानों को यह किस्त नहीं मिलेगी क्योंकि उन्हें प्राकृतिक आपदा के कारण पहले ही भुगतान कर दिया गया था। अब उन्हें 22वीं किस्त का इंतजार है। अन्य राज्यों के किसान 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बिहार चुनाव से पहले आने की संभावना है।

    PM Kisan Yojana: आखिर क्यों इन राज्य के किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2-2 हजार, 22वीं किस्त का करें इंतजार?

    नई दिल्ली। PM Kisan Yojana: देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार लंबे समय से है। अभी तक उनके खाते में PM Kisan Yojana 21st Installment के पैसे नहीं हैं। किसानों को लग रहा था कि दीवाली से पहले उनके खाते में पैसे आ जाएंगे लेकिन वह इंतजार करते रहे। इसी इंतजार में दीपावली और छठ का त्योहार भी बीत गया लेकिन अभी तक किसानों के खाते में 21वीं किस्त नहीं आई। वहीं, कुछ ऐसे किसान हैं जिनके खाते में अब 21वीं किस्त के 2-2 हजार नहीं आएंगे। आखिर क्यों, आइए जानते हैं।

    इन राज्यों के किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2-2 हजार

    देश के 4 राज्यों के किसानों के खाते में अब 2-2 हजार नहीं आएंगे। क्योंकि सरकार ने इनके खाते में पहले ही 21वीं किस्ता का पैसा भेज दिया है। अब दूसरी सवाल यह है कि आखिर वो कौन से राज्य हैं जिन राज्य के किसानों के खाते में पैसे नहीं आएंगे तो जवाब है- पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर।

    दरअसल, इन राज्यों में भारी बारिश की वजह से बहुत नुकसान हुआ था। प्राकृतिक आपदा की वजह से सरकार ने इन राज्यों के किसानों को समय से पहले ही 2-2 हजार रुपये भेज दिया था। ऐसे में अब जब अन्य राज्यों के किसानों के खाते में सरकार PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त भेजेगी तो इन राज्य के किसानों के खाते में पैसे नहीं आएंगे।

    PM Kisan Yojana: अब सीधा मिलेगी 22वीं किस्त

    पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के किसानों को अब 22वीं किस्त का इंतजार है। इनके खाते में 21वीं किस्त के पैसे आ गए हैं। इसलिए अब इन राज्य के किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है। वहीं, अभी अन्य राज्य के किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है।

    कब आएगा PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त?

    हालांकि, यह सवाल बना हुआ है कि आखिर 21वीं किस्त का पैसा अन्य राज्य के किसानों को कब मिलेगा। अब तक दीवाली पर मिलने वाली यह रकम अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आने की संभावना है। लेकिन सरकार की ओर से अभी किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में पूरी तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि 21वीं किस्त का पैसा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आ ही जाएगा।

    कैसे चेक करें PM Kisan Yojana 21st Installment का स्टेटस?

    आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में है या नहीं, यह कैसे चेक करें:

    1. ऑफिशियल PM किसान पोर्टल पर जाएं: https://pmkisan.gov.in

    2. होमपेज पर, ‘FARMERS CORNER’ के नीचे, ‘Beneficiary List’ पर क्लिक करें।

    3. अपना राज्य, जिला, सब-डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और गांव डालें।

    4. अपने गांव में बेनिफिशियरी की लिस्ट देखने के लिए ‘Get Report’ पर क्लिक करें।

    5. अब आप रिपोर्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं।

