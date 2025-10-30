PM Kisan Yojana के अलावा किसानों के लिए वरदान साबित हो रहीं ये योजनाएं, लाखों तक की मिलती है मदद; चेक करें लिस्ट
भारत सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं PM Kisan Yojana, जिसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना छोटे किसानों को पेंशन प्रदान करती है। फसल बीमा योजना फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है। सरकार कृषि अवसंरचना निधि के माध्यम से कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दे रही है और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को भी सहायता प्रदान कर रही है।
नई दिल्ली। भारत सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। लेकिन सिर्फ कुछ ही योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंच पाती है। जानकारी के अभाव में बहुत से किसान इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। आज के समय में PM Kisan Yojana ही एक ऐसी योजना है जिसके बारे में अधिकतर किसान जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं जिनके बारे में किसानों को जरूर जानना चाहिए।
आइए जानते हैं कि आखिर पीएम किसान योजना के अलावा कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। हम आपको टेबल के जरिए उन प्रमुख योजनाएं के बारे में समझाएंगे। टेबल के जरिए हम योजना का नाम और उस योजना की खासियत बताएंगे।
किसानों के लिए वरदान साबित हो रही यें योजनाएं
|किसानों के लिए लिए प्रमुख योजनाएं
|क्रमांक
|योजना का नाम
|योजना के बारे में
|1
|प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana)
|PM-KISAN एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे 24 फरवरी 2019 को किसानों की फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया था, कुछ लोगों को छोड़कर। इस स्कीम के तहत, देश भर के किसानों के परिवारों के बैंक अकाउंट में हर साल 6000 रुपये की फाइनेंशियल मदद तीन बराबर चार-चार महीने की किस्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) मोड से ट्रांसफर की जाती है।
|2
|प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (Prime Minister Kisan Maandhan Yojana (PM-KMY))
|प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे 12 सितंबर 2019 को सबसे कमज़ोर किसान परिवारों को सुरक्षा देने के लिए लॉन्च किया गया था। PM-KMY एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, छोटे और सीमांत किसान (SMF), कुछ शर्तों के तहत, पेंशन फंड में हर महीने पैसे जमा करके इस स्कीम के मेंबर बन सकते हैं। इतनी ही रकम केंद्र सरकार भी देगी।
18 से 40 साल की उम्र के आवेदकों को 60 साल की उम्र तक हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये के बीच योगदान देना होगा। PMKMY किसानों के बुढ़ापे में उनका ख्याल रखती है और 60 साल की उम्र होने पर रजिस्टर्ड किसानों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन देती है, बशर्ते वे एक्सक्लूज़न क्राइटेरिया को पूरा करते हों।
|3
|प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister's Crop Insurance Scheme (PMFBY))
|PMFBY को 2016 में किसानों को फसलों के लिए एक आसान और किफायती फसल बीमा प्रोडक्ट देने के लिए लॉन्च किया गया था, ताकि बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक सभी रोके न जा सकने वाले प्राकृतिक जोखिमों से फसलों को पूरी तरह से सुरक्षा मिल सके और उन्हें सही क्लेम अमाउंट मिल सके।
|4
|मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (Modified Interest Subvention Scheme (MISS))
|इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (ISS) फसल उगाने और पशुपालन, डेयरी और मछली पालन जैसी दूसरी संबंधित एक्टिविटीज़ करने वाले किसानों को रियायती शॉर्ट टर्म एग्री-लोन देती है। ISS उन किसानों के लिए है जो एक साल के लिए 7% सालाना ब्याज दर पर 3.00 लाख रुपये तक का शॉर्ट टर्म फसल लोन लेते हैं।
लोन का समय पर और जल्दी पेमेंट करने पर किसानों को 3% की एक्स्ट्रा सब्सिडी भी दी जाती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर घटकर 4% सालाना हो जाती है। ISS का फायदा छोटे और सीमांत किसानों को भी मिलता है जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) हैं, उन्हें फसल कटाई के बाद छह महीने की एक्स्ट्रा अवधि के लिए नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों (NWRs) पर फसल लोन के लिए भी यह फायदा मिलता है, जब प्राकृतिक आपदाएं और गंभीर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं।
|5
|एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (Agriculture Infrastructure Fund (AIF))
|मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करने और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एग्री इंफ्रा फंड लॉन्च किया गया था। AIF को देश के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लैंडस्केप को बदलने के विजन के साथ पेश किया गया था। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंटरेस्ट सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी सपोर्ट के जरिए पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स के लिए वायबल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए एक मीडियम से लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग सुविधा है। इस स्कीम के तहत 1 लाख करोड़ रुपये का फंड FY 2020-21 से FY2025-26 तक बांटा जाएगा और स्कीम के तहत सपोर्ट FY2020-21 से FY2032-33 तक दिया जाएगा।
इस स्कीम के तहत, बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये का लोन 3% प्रति वर्ष की इंटरेस्ट सबवेंशन और 2 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए CGTMSE के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज के साथ दिया जाएगा। इसके अलावा, हर एंटिटी अलग-अलग LGD कोड में स्थित 25 प्रोजेक्ट्स तक के लिए स्कीम का फायदा उठाने के लिए एलिजिबल है।
|6
|10,000 नए FPO का गठन और प्रचार (Formation & Promotion of new 10,000 FPOs)
|भारत सरकार ने साल 2020 में "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के गठन और बढ़ावा" के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम (CSS) लॉन्च की। इस स्कीम का कुल बजट 6865 करोड़ रुपये है। FPO का गठन और बढ़ावा देने का काम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियों (IAs) के जरिए किया जाएगा, जो आगे चलकर क्लस्टर बेस्ड बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन (CBBOs) को FPO बनाने और 5 साल की अवधि के लिए प्रोफेशनल हैंडहोल्डिंग सपोर्ट देने के लिए लगाएंगी।
FPO को 3 साल की अवधि के लिए हर FPO को 18.00 लाख रुपये तक की फाइनेंशियल मदद मिलती है। इसके अलावा, हर FPO के हर किसान सदस्य को 2,000 रुपये तक का मैचिंग इक्विटी ग्रांट देने का भी प्रावधान है, जिसकी लिमिट हर FPO के लिए 15.00 लाख रुपये है और FPO को संस्थागत क्रेडिट आसानी से मिल सके, इसके लिए योग्य लेंडिंग संस्था से हर FPO को प्रोजेक्ट लोन पर 2 करोड़ रुपये तक की क्रेडिट गारंटी सुविधा भी दी गई है। FPO की ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी सही प्रावधान किए गए हैं।
नोट- "खेती किसानी से जुड़े सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
