PM Kisan Yojana की अगली किस्त से पहले कृषि मंत्री का बड़ा एलान, MP समेत इन राज्यों को हरी झंडी; किसानों को राहत

नई दिल्ली| PM Kisan Yojana: केंद्र सरकार ने सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 को एक बड़ी घोषणा की है, जो देश के किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश सहित चार राज्यों के लिए 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की दालों और तिलहनों की खरीद योजना को हरी झंडी दे दी। इस योजना से तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों को सीधा फायदा होगा। यह फैसला खरीफ 2025-26 सत्र के लिए लिया गया है, जो किसानों की आय बढ़ाने और उनकी मेहनत का सही मेहनताना दिलाने की दिशा में एक कदम है।

महाराष्ट्र में होगी सबसे ज्यादा खरीद आधिकारिक बयान के मुताबिक, तेलंगाना में 4,430 टन मूंग, 100 फीसदी उड़द (काली दाल) और 25 फीसदी सोयाबीन की खरीद की जाएगी। ओडिशा में 18,470 टन अरहर की खरीद होगी, जो वहां के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मात्रा में खरीद होगी, जहां 33,000 टन मूंग, 3,25,680 टन उड़द और 18,50,700 टन सोयाबीन खरीदे जाएंगे। वहीं, मध्य प्रदेश में 22,21,632 टन सोयाबीन की खरीद का लक्ष्य रखा गया है।

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment) से पहले यह एलान किसानों के लिए डबल खुशी लेकर आया है। इस योजना से न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि बाजार में दालों और तिलहनों की आपूर्ति भी बेहतर होगी। माना जा रहा है कि पीएम किसान योजना (PM-KISAN) की अगली किस्त नवंबर में बिहार चुनाव से पहले आ सकती है।