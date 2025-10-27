Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Gold Silver Price: सोना-चांदी फिर धड़ाम, गोल्ड ₹12000 तो चांदी कितनी लुढ़की? 1 लाख के नीचे आएंगे दाम?

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 09:02 PM (IST)

    Gold Sliver Price Today: धनतेरस और दिवाली के बाद सोना-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट के कारण एमसीएक्स पर भी सोना 3189 रुपये और चांदी 5630 रुपये तक गिर गई। विशेषज्ञ अमेरिकी ब्याज दरों और डॉलर की मजबूती को इसका कारण बता रहे हैं। निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है, जबकि लंबी अवधि के निवेशक इसे खरीदारी का अवसर मान सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली| Gold Silver Price Crash: धनतेरस और दीवाली बीतने के बाद सोना-चांदी में भारी गिरावट जारी है। सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड और सिल्वर दोनों के दाम तेजी से गिरे, जिसका सीधा असर घरेलू बाजार यानी मल्टी कमोडिटी एख्सचेंज (MCX) पर भी दिखा। निवेशकों के लिए यह दिन भारी नुकसान वाला रहा। आंकड़ों की मानें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड के दाम 107 डॉलर यानी 2.61% गिरकर 4004 डॉलर प्रति औंस पर आ गए। वहीं सिल्वर में 3.83% की बड़ी गिरावट दर्ज हुई और यह 46.77 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। जानकारों के मुताबिक, डॉलर की मजबूती और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ने से कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MCX पर सोना 3100 रुपए और चांदी 5600 रुपए गिरी

    MCX पर सोमवार रात 8.45 बजे तक सोने में 3189 रुपए (2.58%) की गिरावट आई और कीमत 1,20,262 रुपए (Gold Price Today) प्रति 10 ग्राम रह गई। वहीं चांदी 5630 (3.82%) टूटकर 1,41,840 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। सोना अब तक के उच्चतम स्तर से 12,000 रुपए प्रति 10 ग्राम नीचे आ चुका है। जबकि चांदी अपने लाइफ टाइम हाई से 28,500 रुपए से ज्यादा (Silver Price Today) गिर चुकी है।

    रिपोर्ट्स की मानें धनतेरस और दीवाली के दौरान सोना-चांदी ने MCX पर ऑल टाइम हाई बनाया था। हालांकि, दीवाली बीतते ही दोनों धातुओं में तेजी से गिरावट देखने को मिली है, जो अब भी जारी है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या सोना-चांदी के दाम जल्द ही 1 लाख रुपए के नीचे आ जाएंगे?

    यह भी पढ़ें- Gold Silver Price : सोना-चांदी में एक बार फिर बड़ी गिरावट, 3000 रुपए तक सस्ते हुए दाम; अब कितनी रह गई कीमत?

    IBJA पर भी दर्ज हुई भारी गिरावट

    इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, सोमवार को 24 कैरेट सोना 441 रुपए सस्ता होकर 1,21,077 रुपए (Gold Rate Today) प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी में 2002 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और इसका भाव 1,45,031 रुपए (Silver Rate Today) प्रति किलो रह गया।

    तेजी से गिरावट की वजह क्या?

    विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बने रहने की संभावना और डॉलर की मजबूती से गोल्ड और सिल्वर पर दबाव बना है। निवेशक अब सुरक्षित निवेश साधनों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे कीमती धातुओं की मांग घटी है।

    तो अब क्या करें निवेशक?

    एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल शॉर्ट टर्म निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए, जबकि लॉन्ग टर्म निवेशक गिरावट को खरीदारी के मौके के रूप में देख सकते हैं।