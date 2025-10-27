Gold Silver Price : सोना-चांदी में एक बार फिर बड़ी गिरावट, 3000 रुपए तक सस्ते हुए दाम; अब कितनी रह गई कीमत?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

MCX पर कितनी गिरी कीमतें? MCX पर सोमवार शाम 24 कैरेट गोल्ड की कीमत (Gold Price Today) 1.57% टूटकर 1,21,507 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। पिछले कारोबारी सत्र में यह 1,23,451 रुपए पर बंद हुआ था। दिनभर के कारोबार में सोने का लो लेवल 1,21,407 रुपए और हाई लेवल 1,22,890 रुपए दर्ज हुआ।

वहीं चांदी में भी बड़ी गिरावट आई। शाम 5.15 बजे तक यह 2.06% टूटकर 1,44,436 रुपए प्रति किलो (Silver Price Today) पर पहुंच गई। पिछले सत्र में चांदी का भाव 1,47,479 रुपए प्रति किलो था, यानी 3034 रुपए की गिरावट दर्ज की गई।

आपके शहर में कितनी रह गई कीमत? शहर सोना/ 10 ग्राम चांदी प्रति किलो पटना ₹121,760 ₹144,690 जयपुर ₹121,810 ₹144,750 कानपुर ₹121,860 ₹144,810 लखनऊ ₹121,720 ₹144,680 भोपाल ₹121,820 ₹144,790 इंदौर ₹121,820 ₹144,790 चंडीगढ़ ₹121,690 ₹144,640 रायपुर ₹121,640 ₹144,580 कीमत गिरने की वजह क्या है? जानकारों के मुताबिक, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं में गिरावट के चलते घरेलू दाम नीचे आए हैं। अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची बने रहने की संभावना से निवेशक सोने-चांदी से पैसा निकालकर अन्य सुरक्षित साधनों की ओर रुख कर रहे हैं। इससे कॉमेक्स (COMEX) मार्केट में गोल्ड और सिल्वर दोनों में दबाव बना हुआ है।