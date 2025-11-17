PM Kisan Yojana: किसान के बेटे की हो चुकी है शादी तो क्या उसे भी मिलेंगे 2 हजार रुपये? जवाब में छिपा है फायदा

नई दिल्ली। PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त ( 21st Installement of PM Ksian ) का इंतजार 19 नवंबर को खत्म होगा। खुद पीएम मोदी 2-2 हजार रुपये की किस्त जारी करेंगे। बुधवार को किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये पहुंचें। लेकिन इस चर्चा के बीच एक सवाल यह उठ रहा है कि जिन किसान भाइयों का परिवार बड़ा हो गया है। यानी जिस किसान के लड़के की शादी हो चुकी है, क्या उसे भी पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा। आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं।

इस सवाल का सीधा जवाब हम इससे जान सकते हैं कि आखिर PM Kisan Yojana का लाभ पाने की क्या पात्रता है। पात्रता के बारे में PM Kisan Yojana की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedFAQ.pdf पर इसकी जानकारी दी गई है। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि किसान का शादीशुदा बेटा इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है या नहीं।

क्या किसान के बेटे को भी मिल सकती है PM Kisan Yojana की किस्त?

24 फरवरी, 2019 को जब लघु एवं सीमांत किसान योजना शुरू की गई थी, तब इसके लाभ केवल लघु एवं सीमांत किसान परिवारों को ही मिलते थे, जिनके पास संयुक्त रूप से 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी। बाद में इस योजना को 1 जून, 2019 से संशोधित किया गया और सभी किसान परिवारों को, चाहे उनकी भूमि का आकार कुछ भी हो, इसका लाभ दिया गया।



पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार वो सभी किसान इस योजना के पात्र हैं, जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है। यानी, सभी भूमि धारक किसान परिवार, जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है, इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं।



ऐसे में अगर किसान के बेटे की शादी हो चुकी है अगर उसके नाम पर कृषि हेतु भूमि है तो वह पात्र है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक किसान के बेटे हैं और आपकी नई-नई शादी हुई है और आपके नाम पर जमीन है जिसका इस्तेमाल खेती करने के लिए हो रहा है तो आप PM Kisan Yojana के लिए पात्र हैं।