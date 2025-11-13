PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की e-KYC कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखकर खुद से ऐसे करें

नई दिल्ली। PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके साथ उन्हें ई-केवाईसी भी करनी होती है। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है लेकिन ई-केवाईसी नहीं की है तो किस्त का पैसा अटक सकता है। अगर आपने भी अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं की है तो आज हम आपको e-KYC करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे।

