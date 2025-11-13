Language
    PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की e-KYC कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखकर खुद से ऐसे करें

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:11 PM (IST)

    PM Kisan Yojana e-KYC: पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए e-KYC अनिवार्य है। e-KYC करने के लिए पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें। ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करने पर e-KYC अपडेट हो जाएगा।

    PM Kisan Yojana: पीएम किसान e-KYC कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखकर खुद से से ऐसे करें

    नई दिल्ली। PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके साथ उन्हें ई-केवाईसी भी करनी होती है। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है लेकिन ई-केवाईसी नहीं की है तो किस्त का पैसा अटक सकता है। अगर आपने भी अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं की है तो आज हम आपको e-KYC करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे।

    सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी वाले दावों को रोकने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। यह वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सत्यापित करने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि धनराशि बिना किसी बिचौलिए के सही किसानों तक पहुंचे। ई-केवाईसी पूरा न करने पर, लाभार्थियों को आगामी किस्त से वंचित रहने का जोखिम रहता है।

    PM Kisan Yojana की e-KYC कैसे करें?

    किसान नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:

    • आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं या Google Play Store से पीएम किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।
    • होमपेज पर, 'किसान कॉर्नर' के अंतर्गत 'ई-केवाईसी' विकल्प पर क्लिक करें या ऐप पर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉग इन करें और 'लाभार्थी स्थिति' अनुभाग पर जाएं।
    • अपना आधार नंबर दर्ज करें और 'खोजें' पर क्लिक करें।
    • आपके आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए इस ओटीपी को दर्ज करें।
    • सफल ओटीपी सत्यापन के बाद, आपकी ई-केवाईसी स्थिति 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर 'पूर्ण' के रूप में अपडेट हो जाएगी।

    कैसे देखें ई-केवाईसी की स्थिति

    जिन किसानों के पास ओटीपी-आधारित सत्यापन या स्मार्टफोन नहीं है, वे नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSS) या राज्य सेवा केंद्रों पर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करवा सकते हैं।  किसान पीएम किसान पोर्टल पर जाकर और 'लाभार्थी स्थिति' विकल्प का उपयोग करके अपनी ई-केवाईसी स्थिति और लाभार्थी विवरण देख सकते हैं।

