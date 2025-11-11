PM Kisan Yojana Online Apply: पीएम किसान योजना के लिए कैसे करते हैं ऑनलाइन आवेदन, देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

नई दिल्ली। PM Kisan Yojana Online Apply: पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक सेंट्रल सेक्टर योजना है। इसका मकसद भारत सरकार की 100% फंडिंग से किसानों को फाइनेंशियल मदद देना है। हर किसान को सालाना कुल 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जो 2,000 रुपये की तीन किस्तों में मिलते हैं। लेकिन इस किस्त का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन (PM Kisan Yojana Online Apply) करना होता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पीएम किसान के लिए ऑनलाइन आवेदन करते कैसे हैं। आज हम आपको इस लेख में पीएम किसान के ऑनलाइन आवेदन करना का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे।