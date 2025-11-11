Language
    PM Kisan Yojana Online Apply: पीएम किसान योजना के लिए कैसे करते हैं ऑनलाइन आवेदन, देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 03:46 PM (IST)

    PM Kisan Yojana Online Apply: पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए है, जिसमें हर साल 6,000 रुपये मिलते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड और कुछ जरूरी दस्तावेज़ हैं, जैसे आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण। ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं।

    PM Kisan Yojana Online Apply: पीएम किसान योजना के लिए कैसे करते हैं ऑनलाइन आवेदन, देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

    नई दिल्ली। PM Kisan Yojana Online Apply: पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक सेंट्रल सेक्टर योजना है। इसका मकसद भारत सरकार की 100% फंडिंग से किसानों को फाइनेंशियल मदद देना है। हर किसान को सालाना कुल 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जो 2,000 रुपये की तीन किस्तों में मिलते हैं। लेकिन इस किस्त का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन (PM Kisan Yojana Online Apply) करना होता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पीएम किसान के लिए ऑनलाइन आवेदन करते कैसे हैं। आज हम आपको इस लेख में पीएम किसान के ऑनलाइन आवेदन करना का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे।

    आनलाइन आवेदन करने से पहले आपको ये जानना भी जरूरी है कि आखिर PM Kisan Yojana के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है और इसके लिए कौन से जरूरी दस्तावेज लगते हैं। आइए पहले जान लेते हैं कि आखिर कौन इस योजना के लिए पात्र हैं और क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे ऑनलाइन आवेदन करते हैं।

    पीएम-किसान योजना पात्रता । PM Kisan Yojana Scheme Eligibility

    • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
    • किसान के पास जो जमीन है, वह सरकार द्वारा रखे गए भूमि रिकॉर्ड के अनुसार खेती योग्य होनी चाहिए।
    • आवेदक का आधार कार्ड उसके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।
    • सक्रिय या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, ₹10,000/महीने या उससे ज्यादा पेंशन पाने वाले और पेशेवर टैक्स देने वाले इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं।
    • सभी किसानों को लाभ पाने के लिए OTP या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए अपना ई-केवाईसी पूरा करना होगा।

    PM Kisan Yojana के आवश्यक दस्तावेज

    ये तो हमने जान लिया कि कौन से किसान PM Kisan Yojana  के लिए पात्र हैं। लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि आखिर इस योजना का लाभ लेने लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं।

    • नागरिकता का प्रमाण
    • आधार कार्ड
    • बैंक खाते का विवरण
    • भूमि स्वामित्व दिखाने वाले दस्तावेज

    PM Kisan Yojana Online Apply: पीएम किसान योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

    • PM-Kisan पोर्टल https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
    • ‘फार्मर्स कॉर्नर’ के तहत ‘न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन’ ऑप्शन चुनें।
    • ‘न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म’ पेज खुलेगा। यह वेरीफाई करेगा कि किसान पहले से पोर्टल पर रजिस्टर्ड है या नहीं।
    • वेरिफिकेशन के लिए ‘रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन’ या ‘अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन’ ऑप्शन चुनें और अपना आधार नंबर डालें, राज्य चुनें और कैप्चा डालें। अब ‘सर्च’ बटन पर क्लिक करें।
    • अगर किसान की डिटेल्स डेटाबेस में नहीं मिलती हैं, तो पेज कन्फर्मेशन दिखाएगा और पूछेगा ‘क्या आप खुद को रजिस्टर करना चाहते हैं’। ‘हां’ बटन चुनें।
    • रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। अपनी पर्सनल और बैंकिंग डिटेल्स डालें और ‘सेव’ करें।
    • रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने के लिए पेज पर दिखाए गए निर्देशों का पालन करें।
    • वैकल्पिक रूप से, आप सीधे इस लिंक से ई-केवाईसी पोर्टल खोल सकते हैं।

