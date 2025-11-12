Language
    PM Kisan Yojana: खाते में नहीं आया पीएम किसान योजना का पैसा तो क्या करें? 2-2 हजार के लिए तुरंत करें ये काम

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 05:18 PM (IST)

    PM Kisan Yojana भारत सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए है, जिसमें हर साल 6,000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं। अगर पैसा नहीं आया, तो लाभार्थी सूची में नाम जांचें, बैंक और आधार जानकारी सत्यापित करें। समस्या होने पर हेल्पलाइन पर शिकायत करें या कृषि विभाग से संपर्क करें। बैंक खाते को आधार से लिंक करें और केवाईसी पूरा करें।

    PM Kisan Yojana: खाते में नहीं आया पीएम किसान योजना का पैसा तो क्या करें? 2-2 हजार के लिए तुरंत करें ये काम

    नई दिल्ली। PM Kisan Yojana FAQ: पीएम किसान योजना की किस्त सीधा किसान भाइयों के खाते में आती है। सरकार डीबीटी (direct benefit transfer) के जरिए पैसा आपके खाते में भेजती है। लेकिन कई बार होता है कि किसानों के खाते में पैसा नहीं आते हैं। अब ऐसे में सवाल यह होता है कि अगर किसानों के खाते में पैसा नहीं आए तो उन्हें क्या करना चाहिए? आज हम आपको PM Kisan Yojana से जुड़े इसी सवाल के बारे में बताएंगे। आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं।

    किसानों के खाते में कभी-कभी क्यों नहीं आता पैसा?

    हम आगे बढ़ें इससे पहले किसानों के लिए यह जानना भी जरूरी है कि वो कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से किसानों के खाते में कई बार पैसे आते ही नहीं। जब भी पीएम किसान योजना की किस्त का पैसा किसानों के खाते में नहीं आता तो उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कई बार e-KYC नहीं होने पर किसानों के खाते में किस्त का पैसा नहीं आता। वहीं, कई बार बैंक अकाउंट ऐड न होने से भी किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं आ पाता है। इतना ही नहीं कई बार सब कुछ सही होता है लेकिन आपके बैंक अकाउंट में कुछ गड़बड़ होती, जिसके चलते किस्त का पैसा नहीं आ पाता है। इसलिए जरूरी है कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। आधार कार्ड न ऐड होने से भी पैसा रुक सकता है। 

    PM Kisan Yojana का पैसा नहीं आने पर क्या करें?

    अगर अब तक आपके खाते में पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) की किस्त का पैसा नहीं आया तो आपको निश्चिंत रहना है। पैसा न आने पर आप 1800-180-1551 पर कॉल कर सकते हैं। और कारण जान सकते हैं। इसके अलावा आप 011-23381092 इस हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। इतना ही नहीं आप pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल करके भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। अपनी शिकायत कर सकते हैं। 

