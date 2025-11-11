PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त पर आ गया बड़ा अपडेट, इसलिए अभी तक नहीं आया पैसा; सरकार ने खुद बता दिया सच?

नई दिल्ली। PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यह अपडेट PM Kisan Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर दिया गया है। वेबसाइट पर जानकारी देकर सरकार ने क्लियर कर दिया है कि आखिर अब तक क्यों किसानों के खाते में पैसे नहीं भेजे गए हैं। इस अपडेट से कई किसानों को बड़ा झटका भी लग सकता है। आखिर इस अपडेट में क्या है, आइए जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त पर क्या अपडेट आया? PM किसान सम्मान निधि योजना को लेकर फैली गलत जानकारी के बीच, केंद्र सरकार ने किसानों के बीच कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। अपनी वेबसाइट पर एक ऑफिशियल बयान में, सरकार ने बताया कि मौजूदा गाइडलाइंस के तहत एलिजिबल न होने के बावजूद कई लाख किसानों ने इस योजना के लिए रजिस्टर किया था। इन गलत आवेदनों को अब संदिग्ध के तौर पर मार्क किया गया है।

रिपोर्ट्स के अनुसार देश भर में कई लाख किसानों ने तय गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए PM किसान योजना के लिए एनरोल किया था। एलिजिबल न होने के बावजूद, कई लोगों ने एलिजिबल लाभार्थी के तौर पर अप्लाई किया, और सरकार ने अब इन एप्लीकेशन को संदिग्ध मान लिया है।

स्पष्टीकरण के अनुसार, कई मामलों में ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने 1 फरवरी, 2019 के बाद जमीन खरीदी थी, जिससे एक ही परिवार के कई सदस्यों, जैसे पति-पत्नी, परिवार के बड़े सदस्य, या नाबालिगों को भी एक साथ फायदा मिल रहा था। सरकार ने इस तरीके को गैर-कानूनी बताया और पुष्टि की कि ऐसे आवेदकों को इनएलिजिबल घोषित कर दिया गया है।

35 लाख से अधिक किसानों का नाम हटा केंद्र ने ऐसे कामों को स्कीम के नियमों का उल्लंघन बताया है और इन एप्लीकेंट्स को कुछ समय के लिए इनएलिजिबल घोषित कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक नेशनल क्लीनअप ड्राइव के तहत, PM किसान लाभार्थियों की लिस्ट से पहले ही 35.44 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं।



हालांकि, इस घोषणा में एक अच्छी बात भी थी। केंद्र सरकार ने साफ़ किया है कि PM किसान लाभार्थियों की लिस्ट से नाम हटाना टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं। हटाए गए नामों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, और जो लोग एलिजिबल होंगे उन्हें वापस लिस्ट में शामिल किया जाएगा, यह पक्का किया जाएगा कि जो लोग एलिजिबल नहीं हैं उन्हें दोबारा शामिल न किया जाए। सरकार ने किसानों के लिए एक गाइडलाइन भी जारी की है।