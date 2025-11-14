Language
    PM Kisan Yojana: खत्म हुआ 21वीं किस्त का इंतजार, 19 नवंबर को खाते में आएंगे 2-2 हजार; सरकार ने कर दिया एलान

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 06:21 PM (IST)

    PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार अब समाप्त हो गया है। बिहार चुनाव के दिन किसानों को खुशखबरी मिली। 19 नवंबर को किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह जानकारी पीएम किसान सम्मान निधि के एक्स अकाउंट पर दी गई है।

    नई दिल्ली। PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे वाले दिन आखिर खत्म हो गया है। किसानों के खाते में 19 नवंबर को 2-2 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि के एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी गई।

    आज यानी 14 नवंबर को सरकार ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। किसान भाइयों को कई महीनों से इस किस्त का इंतजार था। अब उनका यह इंतजार 19 नवंबर को खत्म होने वाला है। क्योंकि सरकार ने खुद ही इसकी घोषणा कर दी है। हालांकि, किस्त ट्रांसफर करने की जानकादी देने के साथ ही सरकार की ओर से एक जानकारी और दी गई है। यह जानकारी रजिस्ट्रेशन को लेकर है। 

    PM Kisan Yojana 21st Installment पर बड़ा अपडेट

    पीएम किसान सम्मान निधि के आधिकारिक एक्स हैंडल पर 21वीं किस्त कब जारी की जाएगी इसकी जानकारी दी गई। पोस्ट में लिखा गया, "पीएम-किसान की 21वीं किस्त का हस्तांतरण दिनांक-19 नवंबर 2025 कृपया लिंक पर क्लिक करें और अभी रजिस्टर करें।"

    PM Kisan लाभार्थी सूची ऑनलाइन कैसे देखें

    • आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल पर जाएँ।
    • होमपेज पर 'किसान कॉर्नर' विकल्प पर क्लिक करें।
    • उस सेक्शन में उपलब्ध 'लाभार्थी सूची' लिंक चुनें।
    • राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गाँव जैसी जरूरी जानकारी दर्ज करें।
    • कैप्चा कोड भरें और सबमिट पर क्लिक करें।
    • इसके बाद ऑनलाइन लाभार्थी सूची आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी।

    अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न । FAQs

    प्रश्न. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त कब जारी होगी?

    उत्तर. योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 का जारी की जाएगी।

    प्रश्न. 21वीं किस्त में किसानों को कितनी राशि मिलेगी?

    उत्तर. प्रत्येक पात्र किसान को 21वीं किस्त के तहत ₹2000 मिलेंगे।

