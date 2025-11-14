PM Kisan Yojana: खत्म हुआ 21वीं किस्त का इंतजार, 19 नवंबर को खाते में आएंगे 2-2 हजार; सरकार ने कर दिया एलान

नई दिल्ली। PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे वाले दिन आखिर खत्म हो गया है। किसानों के खाते में 19 नवंबर को 2-2 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि के एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आज यानी 14 नवंबर को सरकार ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। किसान भाइयों को कई महीनों से इस किस्त का इंतजार था। अब उनका यह इंतजार 19 नवंबर को खत्म होने वाला है। क्योंकि सरकार ने खुद ही इसकी घोषणा कर दी है। हालांकि, किस्त ट्रांसफर करने की जानकादी देने के साथ ही सरकार की ओर से एक जानकारी और दी गई है। यह जानकारी रजिस्ट्रेशन को लेकर है।

PM Kisan Yojana 21st Installment पर बड़ा अपडेट पीएम किसान सम्मान निधि के आधिकारिक एक्स हैंडल पर 21वीं किस्त कब जारी की जाएगी इसकी जानकारी दी गई। पोस्ट में लिखा गया, "पीएम-किसान की 21वीं किस्त का हस्तांतरण दिनांक-19 नवंबर 2025 कृपया लिंक पर क्लिक करें और अभी रजिस्टर करें।"